Neu nach Umgestaltung: Stilvoll, natürlich und warm mit Charme

Eleganz der Natur: Ein stilvoller und warmer Charme, der die Sinne berührt. © Möbel Raab

Möbel Raab in Penzberg jetzt in neuem Ambiente: regional und nachhaltig im kultivierten Urban Style.

Penzberg – Wer in diesen Tagen das Möbelhaus Raab betritt, wird staunen: Alles ist noch frischer, stylischer und natürlicher gestaltet. „Wir haben unseren Betriebsurlaub genutzt, um unserem Möbelhaus ein völlig neues, stilvolles, warmes und nachhaltiges Ambiente zu verleihen“, sagt Nicole Alt. Zusammen mit Ehemann Stefan, der als Geschäftsführer und Inhaber die Fäden des Hauses in den Händen hält, hat die Prokuristin viel Herzblut und Liebe zum Detail in die neue Gestaltung investiert. Wer das neue Konzept mit den außergewöhnlichen Wohnideen des renommierten Möbelgeschäftes in der Ludwig-März-Straße 17 kennenlernen möchte, schaut am besten schon bald vorbei. Denn wie immer bei Möbel Raab, wird man hier die eine oder andere tolle Überraschung auch gleich zum Mitnehmen in der neuen Accessoire-Boutique ergattern können.

Der neue Urban Style für kultiviertes Wohnen, gekennzeichnet durch Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, modernes Ambiente und vor allem Liebe zur Natur – zieht sich bei Möbel Raab jetzt durch alle vier Stockwerke. Und das mit dem unverwechselbar stilvollen Charme eines Hauses, das die Geschichte an diesem Standort seit über 70 Jahren prägt. „So verdanken wir auch meinen Eltern Rosi und Charly sehr viel. Sie haben mit großer Leidenschaft das Möbelhaus in zweiter Generation aufgebaut und unterstützen uns auch jetzt als liebevolle Großeltern unserer Tochter Anna sowie mit Rat und Tat in den letzten Wochen der Neugestaltung“, sagt Stefan Alt.

Nachhaltigkeit, Natur und Elektro-Tankstelle für Kunden

Nachhaltigkeit ist seit einigen Jahren ein großes Thema bei Möbel Raab. Ob regionale Holzmöbel von namhaften Herstellern aus Bayern und Österreich, echtes Moos und Dschungelpflanzen für grünes Interior Design in Innenräumen, Bio- und Recyclingstoffe für Sitzmöbel sowie die erste (2016) in Penzberg errichtete Elektro-Tankstelle mit Solarstrom am Kundenparkplatz vor dem Haus –Möbel Raab setzt wieder einmal hohe Maßstäbe für die Zukunft.

„Möbel Dein Leben auf“ mit regionalen Produzenten

Ausschließlich qualitativ mittel- und hochwertige Produkte von renommierten Herstellern werden bei Möbel Raab geführt und diese Referenz hat sich in all den Jahren seit dem Bestehen des Unternehmens 1950 nicht geändert. „Unser Slogan ‚Möbel Dein Leben auf‘ steht hier symbolisch für unsere Philosophie, der wir auch künftig treu bleiben werden“, verspricht Stefan Alt, der quasi im Möbelhaus seiner Eltern aufgewachsen ist.

Möbel Raab – weil Wohnen mehr ist als einrichten

Frischer und neuer Style für rund 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Ein neuer Boden in exklusiver Holzoptik, ein flauschiger, moderner Treppenbelag sowie frisch gestrichene Wände in dem rund 3000 Quadratmeter großen Möbel-Fachgeschäft sorgen ebenso wie eindrucksvolle „Wandkleider“ mit besonderen Motiven für stylische Optik. Erfrischend und einladend sind auch die neue Empfangstheke sowie der Boutique-Bereich im Erdgeschoss. „Das Thema Nachhaltigkeit und natürliche, bzw. recycelte Materialien zieht sich wie ein roter Faden durch alle Abteilungen unseres Hauses“, freut sich Inhaber Stefan Alt, der in jungen Jahren erst einmal das Schreinerhandwerk von der Pike auf gelernt und sich später mit einem Fernstudium der Innenarchitektur sowie einem BWL-Studium weitergebildet hat.

Team 7-Küchenstudio und 28 top geschulte Mitarbeiter

Ob im exklusiven Küchenstudio oder in all den anderen sehr stilvoll eingerichteten Abteilungen des Hauses –8 Homestylisten sorgen mit professioneller Beratung und Planung sowie Aufmaß vor Ort für glückliche Kunden. Für die fachkundige Montage sind 11 hauseigene Schreiner mit modernen und top ausgestatteten Fahrzeugen für Einbau und Montage der Möbel und Küchen stets vor Ort. Bei Möbel Raab stehen 28 top geschulte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für jeden Kundenwunsch und -anspruch zur Seite.

Gabriela Königbauer

