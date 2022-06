Damit Eltern Freiraum haben: Mütterzentrum Penzberg initiiert Co-Working-Projekt

Von: Franziska Seliger

Teilen

Sie wollen es Eltern von Babys und Kleinkindern ermöglichen, zeitweise in Ruhe zu arbeiten oder zu lernen, während andere Eltern die Kinder betreuen: Jasmin Moneer und Jana Arlt (r.) vom Penzberger Mütterzentrum. Foto: Seliger © Seliger

Das Mütterzentrum in Penzberg will ein Co-Working-Projekt ins Leben rufen. Dabei teilen sich die beteiligten Eltern die Kinderbetreuung, damit ein Teil von ihnen arbeiten oder Zeit für sich haben kann. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Penzberg – Ob arbeiten, lernen, E-Mails checken oder einfach nur mal wieder in Ruhe ein Buch lesen: Diese Möglichkeiten möchte das Mütterzentrum (MüZe) Eltern von Babys und kleineren Kindern in ihren Räumen an der Winterstraße in Penzberg schaffen. Die Idee zu diesem Projekt namens „Co-Working mit Kind“ habe Lisa Fischer, die neue Wirtschaftsförderin im Rathaus, gehabt, erzählt Jasmin Moneer, die zweite Vorsitzende des Mütterzentrums – einer Elterninitiative, die in ihren Räume unter anderem Krabbel- und Spielgruppen sowie ein Eltern-Kind-Café betreibt, und zwar alles auf ehrenamtlicher Basis.

Vor allem junge Familien mit ihrem ersten Kind nutzen nach Moneers Auskunft die Angebote im MüZe. Und genau sie sind auch Hauptzielgruppe des neuen Co-Working-Projekts.

In München gebe es derartige Konzepte schon länger, erläutert Moneer. Die Idee dahinter ist so einfach wie gut: Mehrere Eltern schließen sich zusammen, damit ein Teil von ihnen in Ruhe Arbeiten kann, während der andere Teil die Kinder beaufsichtigt. So soll es auch im Penzberger MüZe laufen, erklärt Moneer.

Auch ein Garten und eine Küche können genutzt werden

Die Elterninitiative werde dafür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen – darunter einen Garten sowie einen großen Raum, in dem die Kinder spielen können. Und eine Küche, in der Eltern und Kinder gemeinsam kochen und essen können. Auch Schlafmöglichkeiten für die ganz Kleinen stünden bereit.

Während die Kinder also von einem Teil der Eltern betreut werden, soll der andere Teil in anderen Bereichen des MüZe in Ruhe arbeiten können – oder was Mama oder Papa eben sonst gerade gerne machen wollen, so Moneer, die aus eigener Erfahrung als Mutter weiß, dass man mit einem Kleinkind zuhause an manchen Tagen gar nichts schafft – nicht einmal den Blick in den Posteingang im Computer.Ausdrücklich betont die 2. MüZe-Vorsitzende, dass nicht nur berufstätige Eltern aus Penzberg und der Umgebung bei dem Projekt mitmachen können. „Es ist auch gedacht für Eltern, die mal Zeit für sich haben wollen.“ Willkommen seien auch alle, die gar keine kleinen Kinder (mehr) haben, aber die jungen Familien gerne unterstützen wollen – beispielsweise ältere Menschen.

MüZe wird eineinhalb Tage für die Co-Working-Gruppe reserviert

Derzeit ist geplant, dass sich die Co-Working-Gruppe jeden Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr im MüZe trifft, wo bis etwa 12 Uhr ein offenes Frühstückscafé angeboten wird. Ab Mittag soll die Gruppe das MüZe dann „ganz für sich“ haben; ebenso am darauffolgenden Donnerstagvormittag. Erst ab 14 Uhr werde das MüZe wieder für die Allgemeinheit geöffnet, so Moneer.

Wie die Gruppe ihre gemeinsame Zeit organisiere und einteile, bleibe ihr überlassen, so Moneer. Die Zeit für Arbeiten und Kinder solle von den Beteiligten gemeinsam geplant und verteilt werden. Die Verantwortung dafür liege allein bei den Eltern.

Die Vorstandschaft des MüZe sei nur bei einem ersten Treffen dabei. Mitglied werden bei der Elterninitiative, um beim Co-Working-Projekt mitzumachen, müsse man nicht, betont Kassierin Jana Arlt. Aber natürlich freue sich die Initiative über jeden, der beitreten wolle. Ihre Räumlichkeiten sowie WLAN werde das MüZe kostenlos zur Verfügung stellen – vorerst bis Jahresende, so Arlt. Dann werde man weitersehen.

Dieses Engagement für Familien begründet sie damit, dass es das Kernkonzept ihres Vereins sei, sich um die Bedürfnisse von Eltern und deren Kinder zu kümmern. „Das ist unsere Aufgabe.“ Starten soll das Co-Working-Projekt, „sobald wir Anmeldungen haben“. Anmelden dafür kann man sich bereits.

Kontakt: Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich im MüZe unter Telefon 01 76/74 41 64 61 (ab 14 Uhr) informieren und anmelden. Oder man schreibt eine E-Mail an info@muetterzentrum-penzberg.de

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.