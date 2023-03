Nachhaltigkeit wird belohnt – Sparkasse Oberland vergibt erstmals Nachhaltigkeitspreise im Wert von insgesamt 26.000 Euro

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Beleuchtung der Sparkasse Oberland wurde bereits komplett auf LED umgestellt, gespeist mit Ökostrom. © Bianca R. Heigl, Sparkasse Oberland

Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus. Die Sparkasse Oberland will nun mit Preisen nachhaltiges Engagement von Vereinen und Institutionen fördern.

Landkreis – Es tut sich viel in Sachen Nachhaltigkeit bei der Sparkasse Oberland. Seit fast zwei Jahren hat das Bankhaus eine eigene Nachhaltigkeitsmanagerin, die Volldampf an die Arbeit geht. Neben den vielen eigenen Projekten will sie zusammen mit dem Vorstand auch andere zu nachhaltigem Handeln anspornen und das soll sich auch lohnen. Deshalb vergibt die Sparkasse Oberland heuer erstmal Nachhaltigkeitspreise im Gesamtwert von 26.000 Euro!

Jahr für Jahr unterstützt die Sparkasse Oberland mit Spenden die Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet. © Bianca R. Heigl, Sparkasse Oberland

Im Jahr 2021 trat Jenny Christiani ihren Posten als Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Sparkasse Oberland an. Mit voller Unterstützung des Vorstands machte sie sich ans Werk und erstellte zunächst mit den einzelnen Fachabteilungen einen Maßnahmenkatalog, der 100 Einzelpunkte umfasst. Einige der Projekte sind bereits abgeschlossen, so die Einführung des klimaneutralen Girokontos oder die komplette Umstellung auf LED-Beleuchtung. Auch bei der Stromversorgung ist man mittlerweile vollständig auf Ökostrom umgestiegen. Der Fuhrpark wird nach und nach auf Elektrofahrzeuge umgestellt, dazu wird die Lade-Infrastruktur ausgebaut. In einem nächsten Schritt sollen auch Ladestationen für Kunden errichtet werden. Um auch die Mitarbeiter, aber auch jeden Bürger sowie Firmen auf dem klimafreundlichen Weg in die Zukunft mitzunehmen, beteiligt sich die Sparkasse Oberland auch an Projekten wie der DB Rad+ App und engagiert sich im Klimanetzwerk. „Geplant sind zudem spezielle Schulungsprogramme, um die Firmenkundenbetreuer zu Transformationsbegleitern auszubilden, die den Firmen zur Seite stehen“, berichtet Jenny Christiani.

Jetzt bewerben

Impressionen: Sparkasse Oberland setzt auf Nachhaltigkeit Fotostrecke ansehen

Engagement zu unterstützen, ist schon seit Jahrzehnten ein wichtiger Aspekt für die Sparkasse Oberland. Allein im letzten Jahr schüttete das Kreditinstitut 250.000 Euro Spendengelder an Vereine und Institutionen aus. „Wir haben immer sehr viele Anfragen“, weiß Carolin Kriegisch, Teamleiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. „Aber nachhaltige Projekte sind da sehr selten.“ Dem will man nun mit dem Nachhaltigkeitspreis begegnen, für den sich bis zum 9. April 2023 alle Vereine und Institutionen bewerben können, die spendenquittungsberechtigt sind. Dabei muss eine Maßnahme oder ein Projekt vorgestellt werden, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Juroren sind Landrätin Andrea Jochner-Weiß und ihr Garmisch-Partenkirchener Amtskollege Anton Speer, Stefan Drexlmeier, Leiter der Geschäftsstelle der Energiewende Oberland, Romina Reinhard von Radio Oberland sowie Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Orbig und Nachhaltigkeitsmanagerin Jenny Christiani. Sie werden die Bewerbungen sichten und die zehn Gewinner auswählen, die dann am 15. Juni, um 18 Uhr, in den Räumen der Sparkasse Weilheim ihre Preisgelder erhalten werden. Alle Informationen sowie die Möglichkeit ein nachhaltiges Projekt einzureichen findet man im Internet unter www.sparkasse-oberland.de/nachhaltigkeitspreis.

Insgesamt 700 Baum-Setzlinge pflanzten Sparkassen-Mitarbeiter in Oberammergau für ihre Heimat. © Bianca R. Heigl, Sparkasse Oberland

Kontakt

Sparkasse Oberland

Marienplatz 2 – 6

82362 Weilheim

Telefon 0881/641-250

Internet: www.sparkasse-oberland.de

Text & Fotos: Bianca R. Heigl, Sparkasse Oberland