Vermeintliche „Erpressungs- und Einschüchterungsversuche“: Ex-Bürgermeister einigen sich vor Gericht

Von: Angela Walser

Ex-Bürgermeister aus Oberhausen trafen sich nun vor Gericht. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Thomas Feistl, der ehemalige Bürgermeister von Oberhausen, und das Ehepaar Stefan und Anneliese Reichert (Feistls Stellvertreterin) trafen sich nach gegenseitigen Anschuldigungen vor Gericht.

Oberhausen – Mit dem Vergleich ist der Sachverhalt um vermeintliche „Erpressungs- und Einschüchterungsversuche“ abgeschlossen und erledigt. Während die beiden Parteien um diese Einigung gerungen hatten und sich am Ende zähneknirschend gegenüber saßen, wurden sie vom Richter gelobt. „Das ist ein kleiner Schritt für den Frieden in der Welt“, sagte er, warnte aber gleichzeitig beide: „Man muss im Leben sorgsam mit den Worten umgehen.“ Aufpassen und Nachsicht seien wichtig, fügte er noch hinzu.

Worum sich der Streit drehte, ist allseits bekannt. Als Thomas Feistl am 30. Dezember 2021 seinen Posten als Bürgermeister aufgab, hatte er mit einem Erklärungsschreiben für Verärgerung gesorgt. Er fühlte sich im Gemeinderat zu stark angegangen, auch von seiner Stellvertreterin und Nachfolgerin Anneliese Reichert. Es fielen Worte wie Erpressung und Einschüchterung, die aber nicht genau zugeordnet wurden.

Thomas Feistl, Ehemaliger Bürgermeister von Oberhausen © Gisela Schregle

Ex-Bürgermeister einigen sich vor Gericht: Das wurde im Vergleich festgehalten

Im Vergleich wurde nun klar festgehalten, dass Feistl die Begriffe Erpressung und Einschüchterung nicht im strafrechtlichen Sinne gebraucht hatte und dass er keinen direkten Personenbezug, insbesondere nicht zu dem Ehepaar Reichert als Kläger herstellen wollte. Im Gegenzug nahmen die Reicherts die Klage zurück.

Entzündet hatte sich der Streit an der vermeintlichen Änderung eines Bebauungsplans, der angeblich die Tochter des Ehepaar begünstigt hätte. So soll es in einem Schreiben Feistls an die Gemeinderäte gestanden haben. Dieses liegt auch unserer Zeitung vor. Die dadurch in Misskredit geratenen Eheleute wiesen den Vorwurf zurück. Im Februar gab auch Anneliese Reichert ihren Posten als Interims-Bürgermeisterin auf.

Anneliese Reichert, Ehemalige zweite Bürgermeisterin © Archiv

Sie und ihr Mann hätten persönlich sehr unter den Vorwürfen gelitten, sagte sie während des Prozesses. Immer wieder keimten dort verbale Scharmützel auf, doch der Richter unterband sie rasch. Die Äußerung eines Laien dürfte nicht auf die juristische Waage gelegt werden, nahm er Feistl in Schutz. Er habe die Öffentlichkeit gesucht, warfen ihm die Kläger vor. „Politik lebt von Öffentlichkeit“, returnierte der Richter.

Die Reicherts warfen Feistl vor, dass er seine Kommunikation in den sozialen Medien geführt hätte. Es fiel der Begriff des „Vergaloppierens“, und noch bevor sich die Gemüter so richtig erhitzten, griff Richter Krusche mit den Worten „ganz ruhig, ganz ruhig“ ein. In Zukunft, so der Richter, möge nun auch wirklich nicht mehr darüber gesprochen werden. Niemand soll sich öffentlich dazu äußern. Wichtig war ihm die Feststellung im Vergleichs-Text, dass der Rücktritt des Bürgermeisters der allgemein herrschenden Situation nach seinem Empfinden im Gremium geschuldet war.

