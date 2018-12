Wenn das Fest der Liebe zum Albtraum wird

Oberhausen – Am Abend des zweiten Advents kann man ein stimmungsvolles Konzert besuchen, im Scheine der flackernden Kerzen Weihnachtsgedichte lesen – oder zum Stroblwirt gehen, wo die schockierende Wahrheit ans Licht kommt: „Weihnachten fällt aus!“ Das verkündete zumindest der Comedian Stephan Bauer.Seit 1992 ist er mit seinen Programmen unterwegs. Deren Titel („Vorgespielte Höhepunkte“, „Nachts geht mehr, Die Nächste bitte!“, „Warum heiraten? Leasing tut’s auch?“) offenbaren seinen thematischen Schwerpunkt: Es geht um Beziehungskram.

Neben den wohlbekannten Mann-Frau-Problemen kommen bei diesem Programm auch andere Beziehungen auf den Prüfstand. Schließlich geht es um das Familienfest schlechthin, wo man sich zwangsläufig auch der Verwandtschaft gegenüber sieht, der man das restliche Jahr erfolgreich aus dem Weg gegangen ist. „So mit dem ganzen Stammbaum konfrontiert, kommt in mir der Gärtner durch: Da möchte man doch den einen oder anderen Ast abschneiden“, konstatiert Bauer ungerührt. Doch kneifen gilt nicht. Als Single habe er leider keine Ausrede, nicht zu den Eltern zu fahren. Die einzige Rettung wäre eine kurzfristig zustande gekommene neue Beziehung. „Hätte vielleicht jemand Interesse?“, fragt Bauer mit letzter Hoffnung in den Saal hinunter. Keine Rettung in Sicht! Neuer Versuch: „Könnte mich vielleicht einer von Ihnen mitnehmen zu seiner Familie…?“ Das offenbart tatsächlich ein gigantisches Familien-Trauma.

Kurzer Einblick in Bauers Wurzeln: Vater und Sohn suchen ein Weihnachtsgeschenk für die Frau bzw. Mutter. Fragt der Verkäufer den Vater: „Womit kann man Ihrer Gattin denn eine Freude machen?“ Darauf dieser: „Keine Ahnung! Hab’ ich noch nie versucht…“ Ein weiteres Beispiel: Der Junge will vom Vater wissen, ob das Leben nach dem Tod schöner sei. Antwort: „Kommt drauf an, wer stirbt!“ Man ahnt es schon: Das Fest der Liebe verlangt (nicht nur dieser) Familie erhebliche Anstrengungen ab.

Heikel ist alle Jahre wieder die Frage nach dem passenden Geschenk. Für die Schwester hat Bauer diesmal die ultimative Lösung gefunden: „Ein Bio-Vibrator – ein Bambusrohr gefüllt mit Hummeln.“ Auch für das Publikum hat Bauer einen Tipp parat: „Weihnachten ist doch das Fest der Liebe! Wenn Ihre Frau mit Ihrer Kreditkarte hemmungslos bei Zalando einkauft, lassen Sie sie einfach!“ Da ertönt ein lauter Zwischenruf aus der zweiten Reihe: „Das mache ich schon seit zehn Jahren!“ Dabei verweist der Rufer auf die neben ihm sitzende Gattin.

Oh, oh! Ob auch sie sich zu Hause daran erinnert, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist?

Sabine Näher