Oberhausen: Reaktionsschnelle Frau rettet Motorradfahrerin das Leben

Bei einem Unfall wurden am Donnerstag zwei Frauen schwer verletzt. Eine Motorradfahrerin überlebte nur durch die schnelle Reaktion einer entgegenkommenden Autofahrerin.

Oberhausen - Gegen 16.45 Uhr war eine Motorradfahrerin aus Pforzheim auf der B472 zwischen Polling und Oberhausen in südlicher Richtung unterwegs. Laut Polizei überholte die Frau einen Lkw, kam dabei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stürzte. Genau in diesem Moment kam ihr eine 41-jährige Autofahrerin aus Huglfing entgegen. Die reagierte blitzartig und lenkte ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn.

Unfall in Oberhausen: „Wäre sie ins Auto gerutscht, hätte sie keine Chance gehabt“

Damit hat sie der Motorradfahrerin höchstwahrscheinlich das Leben gerettet, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Weilheim. Denn während das Motorrad noch frontal ins Auto geprallt war, rutschte die Pforzheimerin am Wagen der Huglfingerin vorbei in den Straßengraben. „Wäre sie ins Auto gerutscht, hätte sie keine Chance gehabt“, so der Polizeisprecher. Beide Frauen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, sind aber letztlich noch einigermaßen glimpflich davongekommen und schweben nicht in Lebensgefahr. Die Straße war eine Stunde voll gesperrt.

