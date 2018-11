Oberhauser dürfen beim Rathaus mitplanen

Die Oberhauser sollen bei der Sanierung des Rathauses in einer „Planungswerkstatt“ mitsprechen dürfen. Der Gemeinderat hat das Bauprojekt weiter auf den Weg gebracht. Zusätzlich soll eine neue Dorfmitte entstehen.

Oberhausen– Das Vorhaben ist seit einigen Jahren Thema in Oberhausen: Das mehr als 100 Jahre alte Rathaus gehört saniert. Im Herbst 2014, nach der Kommunalwahl, setzten sich der frischgewählte Bürgermeister Thomas Feistl (Parteifreie Wählerschaft Oberhausen) und der neue Gemeinderat zur Klausur zusammen. Es ging um die Entwicklung des Dorfes. Neben dem Bau eines Kinderhauses als Großprojekt stand das Rathaus auf der Tagesordnung. Denn mit dem Auszug der Kinderbetreuung aus dem Rathaus in den benachbarten Bau, der heuer bezogen wurde, bieten sich Möglichkeiten zur Nutzung des freigewordenen Raumes.

Die Planungen dafür will Oberhausen nun konkret angehen. Es müsse etwas getan werden, macht Rathauschef Feistl deutlich. Nicht nur bei der energetischen Sanierung des in die Jahre gekommenen Anwesens, sondern auch bezüglich seiner künftigen Nutzung. Eigens dafür wurde bereits ein Planungsausschuss ins Leben gerufen, in dem der Bürgermeister und vier Räte sitzen. Erste Rahmenbedingungen setzte der Gemeinderat im Frühjahr in einer Klausur. Den großen Gemeinschaftsraum im 2. Stock und die Gemeindekanzlei soll es weiter in dem Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, geben. Gerade den Mehrzweckraum brauche es, sagt der Bürgermeister. „Der wird von Vereinen und Gruppen rege genutzt.“ Auch Trauungen finden dort statt. Nur sei die Räumlichkeit, besonders für Ältere, über die Treppe schwer zu erreichen. Abhilfe könnte ein Aufzug schaffen. Ob dann innen oder außen am Haus, ist die Frage. Auch einen weiteren Veranstaltungsraum soll es geben.

„Planungswerkstatt“ im Frühjahr 2019

Eigens dafür will die Gemeinde eine „Planungswerkstatt“ ins Leben rufen. Betreut vom Germeringer Architektur- und Stadtplanerbüro „AKFU“, soll die Öffentlichkeit miteinbezogen werden, kündigt Feistl an. Die ganztägige Veranstaltung soll im Frühjahr kommenden Jahres stattfinden. „Die Bürger können den Planern dabei über die Schulter schauen.“ Die Bürgerbeteiligung ist vor allem Gemeinderätin Anneliese Reichert (Tradition und Fortschritt) wichtig, wie sie in der jüngsten Sitzung anmahnte: „Ich möchte die Stimmung von Oberhausen hören“, sagte sie. „Ich würde die Bürger mehr mit einbeziehen.“ Letztendlich entscheiden müsse aber das Gremium, lautete das einhellige Fazit. „Wir sind die Mandatsträger“, sagte der zweite Bürgermeister, Rudolf Sonnleitner (CSU/Parteifreie): „Vom Bürger haben wir den Auftrag.“ Die „Planungswerkstatt“ reiche als Bürgerbeteiligung aus, fand auch Michaela Winkler (SPD/Unabhängige Wählerschaft). Am Ende verständigte sich das Gremium einstimmig darauf, das Verfahren wie gehabt weiterzuführen und jetzt Fördermittel zu beantragen.

Planer sollen 2019 starten

Die Mittel können über die Städtebauförderung fließen. Denn Oberhausen ist zusammen mit den VG-Nachbarn Huglfing und Eglfing im interkommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) unterwegs. Ein Baustein davon ist ein Sanierungsprogramm, wie es aktuell auch sieben Gemeinden im Altlandkreis Schongau rund um Steingaden angestoßen haben. Sobald die Förderzusage der Regierung von Oberbayern vorliegt, will Oberhausens Rathauschef im kommenden Jahr mit der „Planungswerkstatt“ starten. Vielleicht könne man schon 2019 mit den ersten Arbeiten beginnen, spätestes 2020 sollen die Handwerker anrücken. Eines wird aber sicher nicht geschehen, beruhigt Feistl: „Wir werden das Gesicht des Rathauses nicht verändern.“

Andreas Baar