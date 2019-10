Oberhausens Dorfplatz wird live geplant

Oberhausen beteiligt die Bürger bei der Gestaltung des neuen Dorfplatzes: Der Gemeinderat beschloss eine öffentliche Planungswerkstatt für die Freiflächen in der Ortsmitte.

Oberhausen – Am Ende gab es keine große Diskussion: Oberhausens Gemeinderäte segneten einmütig die zweite Planungswerkstatt für ein kommunales Bauvorhaben in kurzer Zeit ab. Erst heuer im Januar hatte diese Form der Bürgerbeteiligung beim Rathausumbau ihre Premiere gefeiert.

Architekten über Schulter schauen

Interessierte Bürger konnten den Architekten quasi über die Schulter schauen und Anregungen einbringen. Am Ende wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Später entschied eine Jury über den Sieger. Angesichts der guten Erfahrung setzt die Gemeinde bei der Neugestaltung der Freiflächen in der Ortsmitte ebenfalls auf das Format. In der jüngsten Sitzung wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Wettbewerb mit drei Büros

Drei Büros, Landschaftsarchitekten oder Stadtplaner, werden eingeladen. Dies hatte Sandra Urbaniak vom betreuenden Germeringer Architekturbüro AKFU im Vorfeld den Räten empfohlen. Die Fachleute sollen sich Gedanken über das künftige Umfeld des Rathauses machen. Ziel: Oberhausen einen Dorfplatz mit Freiflächen zum Verweilen und für das im Rathaus-Erdgeschoss vorgesehene Café zu verpassen.

Verkehr ist auch Thema

Ebenfalls überplant werden sollen der angrenzende Bereich der Bahnhofstraße sowie die Einmündung der Dorfstraße. Wegen des Verkehrsaufkommens ein neuralgischer Ort: Ziel sei deshalb eine Temporeduzierung, gab Urbaniak vor. Sie sprach von einer Gestaltung, „die das Fahren ein bisschen unbequemer macht“.

Vorgaben vom Gemeinderat

Der Gemeinderat gab den Planern bei aller kreativen Freiheit diverse Vorgaben mit auf den Weg. Dazu gehören Sitzgelegenheiten, Infokästen, überdachter Bushaltestelle sowie Radwegen und Fahrradständern genauso wie Begrünung, Freischankflächen und vielleicht sogar ein Wasserspiel oder Brunnen.

Potential der Planer nutzen

Gerade die „verkehrliche Einbindung“ des Areals bezeichnete Stefan Reichert (Tradition und Fortschritt) in der jüngsten Sitzung als „eine Selbstverständlichkeit“. Bei allen Vorgaben will Albert Heringer (Parteifreie Wählerschaft) jedoch auch das Potential der Experten nutzen, um über den Tellerrand zu schauen: „Eigene Ideen sind durchaus möglich.“

Werkstatt ab 14 Uhr

Laut Beschluss soll die Planungswerkstatt an einem Freitag um 14 Uhr stattfinden. Später nicht, wie Bürgermeister Thomas Feistl (Parteifreie Wählerschaft) betonte: „Die Planer sollen ja auch arbeiten.“ Für seine Arbeit erhält jedes Büro 5600 Euro. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

Termin noch nicht fix

Wünschenswert sei zwar noch in diesem Jahr, sagt Feistl auf Nachfrage – aber, ob dies klappt, steht in den Sternen. Ansonsten will der Rathauschef das Vorhaben zum Jahresanfang über die Bühne bringen. Mit dem jetzigen Beschluss kann Feistl wenigstens die Fördermittel für die Werkstatt beantragen. Möglich ist ein Zuschuss der Städtebauförderung über 60 Prozent der Kosten.

Jury entscheidet

Entscheiden wird an diesem Tag jedoch nichts. Über den Siegerentwurf befindet wieder eine Jury. In dieser sitzen die Gemeinderäte, ein Vertreter der Regierung von Oberbayern sowie Kreisbaumeister Horst Nadler – letzterer allerdings nur „als Fachexperte ohne Stimmrecht“, wie es im Beschluss hieß.

