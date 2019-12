Kommunalwahl 2020/Oberhausen: Christian Schödlbauer führt CSU-Elf an

Mit 11 Bewerbern geht die CSU Oberhausen in den Kommunalwahlkampf. Spitzenkandidat und Ortsvorsitzender Christian Schödlbauer machte bei der Aufstellungsversammlung deutlich, wen die Christdemokraten gerne als Bürgermeister in der Gemeinde sehen würden: den amtierenden Rathaus-Chef Thomas Feistl von der Parteifreien Wählergemeinschaft Oberhausen: „Wir haben gut mit ihm zusammengearbeitet.“

VON RALF SCHARNITZKY

Oberhausen – Die Wahl der Kandidaten für die 14 Oberhausener Gemeinderatssitze im „La Cantina“ in Untermaxlried verlief reibungslos und unproblematisch. In der von dem Wessobrunner Leopold Hahn, Geschäftsführer der CSU im Bundeswahlkreis 226, geleiteten Abstimmung nahmen die neun stimmberechtigten Parteimitglieder die vom Vorstand vorgelegte Liste einstimmig ohne Änderungen an. Allerdings erst nachdem der Oberhausener CSU-Chef Schödlbauer auf Nachfragen versichert hatte, dass alle aufgeführten Bewerber mit ihrer Platzierung auf der Listen nicht nur einverstanden, sondern auch zufrieden seien: „Wir haben uns öfter getroffen und alles beredet.“ Um die erforderlichen 28 Listenplätze mit den elf Kandidaten zu füllen, werden die ersten sechs Bewerber auf dem Wahlzettel am 15. März 2020 dreifach aufgeführt, die restlichen fünf zweimal.

CSU Oberhausen: Christian Schödlbauer und Florian Pfütze an der Spitze

An der Spitze steht neben Landwirt Schödlbauer (56) der Forstwirtschaftsmeister Florian Pfütze (54). Beide bilden im aktuellen Gemeinderat zusammen mit 2. Bürgermeister Rudolf Sonnleitner die Fraktion der CSU/Parteifreien. Sonnleitner ist nicht mehr auf der CSU-Liste zu finden: Er kandidiert, wie berichtet, diesmal auf der Liste der Parteifreien Wählergemeinschaft. Auf den Plätzen 3 bis 5 folgt der Politiknachwuchs mit zwei Mittzwanzigern und einer Mittdreißigerin. Auf den weiteren Plätzen dann verdiente und altgediente CSUler.

CSU Oberhausen: Kontroverse Diskussion über Wahlprogramm

Eine kontroverse Diskussion gab es über das vorgelegte Wahlprogramm des Vorstandes. Dort wird unter anderem ein Radweg nach Peißenberg gefordert, aber auch zusätzliche Parkmöglichkeiten am Badeweiher. Bei der finanziell aus dem Ruder laufenden Rathaussanierung heißt es, das Vorhaben solle überprüft werden. Vor allem einem CSU-Mitglied waren die Programmpunkte zu unkonkret, zu unverständlich und zu wenig plakativ. Man einigte sich dann darauf, dass der Handzettel für den demnächst zu gestaltenden Flyer überarbeitet werden soll.

Ob die CSU/Parteifreie durch den Wechsel von 2. Bürgermeister Rudolf Sonnleitner zur Parteienfreien Wählergemeinschaft den Vizeposten verlieren werden, ist noch nicht ausgemacht. Bisher war es in Oberhausen wohl eher unüblich, dass eine Gruppierung Bürgermeister und Vize stellt.

Die Kandidaten der CSU Oberhausen für die Gemeinderatswahl

1.-3. Christian Schödlbauer (56, Landwirt) 4.-6. Florian Pfütze (54, Forstwirtschaftsmeister) 7.-9. Anton Mayr (24, Landwirt) 10.-12. Katharina Weber (34, Agraringenieurin) 13.-15. Josef Mayr (23, Zimmerer) 16.-18. Sieglinde Liebscher (66, ehem. Verwaltungsangestellte) 19.-20. Elisabeth Schödlbauer (50, Biobäuerin) 21.-22. Johanna Bruckner (71, Rentnerin) 23.-24. Lieselotte Bauer-Mayr (72, ehem. Geschäftsfrau) 25.-26. Helmut Stock (76, ehem. Steuerberater) 27.-18. Florian Liebscher (43, Handelsfachwirt).

