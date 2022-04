Oberhausen vor der Wahl: Rudolf Sonnleitner ist einziger Bürgermeister-Kandidat

Rudolf Sonnleitner einziger Kandidat fürs Oberhausener Bürgermeisteramt. © Peter Stöbich

Oberhausen wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Einziger Kandidat ist Rudolf Sonnleitner. Das Dorf sehnt sich nach Ruhe im Rat.

Oberhausen – Wenn am kommenden Sonntag die 1762 wahlberechtigten Bürger von Oberhausen über ihr künftiges Gemeindeoberhaupt abgestimmt haben, dürfte es bei der Auszählung am Abend keine Überraschung geben. Denn zweiter Bürgermeister Rudolf Sonnleitner (Parteifreie Wähler) ist der einzige Kandidat auf den Stimmzetteln, die zwischen 8 und 18 Uhr im Rathaus ausgefüllt werden können. Eine Unwägbarkeit gibt es aber doch: Steht nur ein Kandidat auf dem Wahlzettel, könnten die Wähler auch einen Bewohner des Ortes darauf vermerken, der sich nicht offiziell beworben hat.

Der Wahlraum im zweiten Stock des frisch sanierten Gebäudes ist barrierefrei zugänglich, knapp 300 Oberhausener haben bereits per Briefwahl abgestimmt. Dass die Bürger zwei Jahre nach den Kommunalwahlen erneut zur Urne gehen, hat einen ungewöhnlichen Grund. Vor sechs Jahren hatte sich Thomas Feistl gegen seine Mitbewerberin Anneliese Reichert durchgesetzt und den 24 Jahre amtierenden Georg Sterzer als Bürgermeister von Oberhausen abgelöst.

Darum wird in Oberhausen gewählt

Zu dieser Zeit war der damalige Vizebürgermeister Rudolf Sonnleitner noch für die CSU/Parteifreie angetreten, dann aber zur Parteifreien Wählerschaft gewechselt. Diese nominierte Feistl 2020 erneut, der dann weiterhin bis Ende 2021 amtierte und am letzten Tag des Jahres völlig überraschend seinen Rücktritt bekannt gab.

Diesen Schritt begründete er unter anderem mit „Einschüchterungs- und Erpressungsversuchen aus dem Ratsgremium“, ohne jedoch konkret zu werden. Schließlich stellte sich heraus, dass es um einen Streit mit seiner Stellvertreterin Anneliese Reichert ging, die aufgrund der Wiederholung eines Losentscheids zweite Bürgermeisterin geworden war.

Sondersitzung beantragt

Weil aber auch sie im Februar ihr Amt niederlegte, übernahm Gemeinderat Andreas Reichel, der sich 2020 als Bürgermeisterkandidat zur Wahl gestellt hatte, die Führung der Geschäfte. Er wurde vor wenigen Wochen von Sonnleitner abgelöst, der wiederum per Losentscheid zum stellvertretenden Gemeindeoberhaupt bestellt wurde.

Nach seiner Wahl sagte er, es gelte nach den Aufregungen der vergangenen Wochen jetzt wieder Ruhe in den Gemeinderat zu bringen. Ob ihm das nach seiner Wahl am kommenden Sonntag gelingen wird, bleibt abzuwarten. Kürzlich haben sieben Ratsmitglieder eine Sondersitzung des Oberhausener Gemeinderats beantragt, um dem künftigen Bürgermeister „einen neuen Start ohne Altlasten“ zu ermöglichen, wie es in dem Schreiben heißt. Die Antragsteller plädieren „für eine vorbehaltlose Zusammenarbeit zum Wohl der Gemeinde“. Das Ratsgremium solle einen Schlussstrich unter die monatelangen Auseinandersetzungen ziehen, um künftig wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Peter Stöbich