In diesem Dorfgasthaus gibt‘s fast jeden zweiten Abend Kultur vom Feinsten

Von: Magnus Reitinger

Viel Grund zum Lachen und Genießen gibt’s diesen Herbst auf der Stroblbühne Oberhausen: Zum Beispiel präsentiert Komikerin Constanze Lindner dort am 6. Oktober „Lindners Lebenslust – Die Show zum Buch“. © Martina Bogdahn

„Volles Programm“, das ist keine Floskel bei der Oberhausener Stroblbühne: Das Wirtshaus präsentiert in den kommenden 90 Tagen fast 40 Konzerte und Kabarett-Abende. Darunter sind wohlbekannte Stars der Szene, aber auch lohnende Neuentdeckungen.

Oberhausen – Der Herbst geht gut los auf der Stroblbühne: Die erste Veranstaltung der neuen Saison, ein Krimidinner am kommenden Sonntag, ist bereits ausverkauft. Doch in den folgenden Wochen gibt es auch für Kurzentschlossene noch Dutzende Chancen auf tolle Kleinkunsterlebnisse in dem Wirtshaussaal. Es kommen funk- und fernsehbekannte Gäste wie Angela Ascher, Lizzy Aumeier, Constanze Lindner oder der Zither-Manä. Und mit „Lenze & de Buam“, „Briada“, „Hundling“ oder dem „Oimara“ gastiert nacheinander die aktuelle Top-Riege junger bayerischer Mundart-Popmusiker.

Hier spielte „LaBrassBanda“ schon, als sie noch kaum einer kannte

Nicht minder spannend sind freilich die Abende mit Künstlern, die vielen noch nichts sagen. Für Entdeckungen war die Stroblbühne schon immer gut – hier spielten beispielsweise „LaBrassBanda“ oder „Pam Pam Ida“, als sie noch kaum einer kannte. Diesen Herbst sind es vielleicht Acts wie die junge Band „Reiwas“, die „Enzianhelden“ oder „WinTaStad“, von denen man dereinst sagen wird: „Die haben wir vor ihrem großen Durchbruch schon in Oberhausen erlebt.“

Zwischen Blaskapelle und Rolling Stones

Musikalisch ist das Spektrum übrigens breit, von den Obermüller Musikanten (der Hauskapelle vom Münchner Hofbräuhaus) über das Blues-Duo „Black Patti“ bis zur Stones-Coverband „Black and Blue“. Gery Gerspitzer gibt am 24. September einen Fredl-Fesl-Abend, „Julia Anna & Freiklang 3“ spielen am 15. Oktober „Best of Austropop“ und die Band „Auf gut deutsch“ am 25. November „Die Hits aus Deutschland“. Auch Stammgäste der Stroblbühne machen diesen Herbst wieder Station in Oberhausen: etwa „Hannesla“ Toni Bartl, Luis aus Südtirol, Komiker Stephan Bauer – oder Christian Meier, der am 12. November mit dem Musikerkollegen Sepp Haslinger als „Da Huawa und i“ auftritt.

Es gibt also viel zu entdecken in Oberhausen, und das nicht nur in den nächsten Wochen. Auch für Januar/Februar 2024 sind jetzt schon fast 20 Veranstaltungen auf der Stroblbühne angekündigt.

Alle Termine und Kartenvorverkauf unter www.stroblwirt.de oder Telefon 08802/222.

Fünf Veranstaltungen im Abo „Kleinkunst zum Kennenlernen“ zu einem deutlich reduzierten Preis bietet das Strobl-Abo, das fünf Kabarett- und Konzert-Abende umfasst – nämlich Norbert Ortners Solokabarett „Fuxteufelswild“ (28. September), die Musik-Comedy „Ein Teenager wird 50“ mit Bewie Bauer (3. Oktober), das Konzert der Retro-Heimatsoundband „Reiwas“ (19. Oktober), Ralf Winkelbeiners Kabarettprogramm „Bunt“ (5. November) sowie den Auftritt der bayerischen Mundartrockband „Zweckinger“ am 17. November. Für zwei Personen kostet das Abo 140 Euro, die Karten sind übertragbar.