Auto rutscht bei Untersöchering in Schulbus - der war zum Glück leer

Fünf Verletzte und ein hoher Schaden von rund 57 000 Euro: Das ist die Bilanz eine Unfalls auf der B 2 bei Untersöchering. Betroffen war ein Schulbus.

Untersöchering– Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 7.10 Uhr. Ein 18-Jähriger aus Großweil fuhr mit seinem Auto der Marke Hyundai aus Untersöchering kommend in Richtung Bundesstraße. Beim Einbiegen in die B 2 „kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern“, so Bernd Schewe, stellvertretender Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Weilheim. Der Wagen des jungen Mannes kollidierte frontal mit einem Schulbus. Dessen 50-jähriger Fahrer eines Eberfinger Unternehmens fuhr gerade langsam aus Richtung Weilheim kommenden auf der Abbiegespur nach Untersöchering. Der Bus war jedoch zu diesem Zeitpunkt zum Glück ohne Passagiere unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 18-jährige Autofahrer sowie seine drei jeweils 16-jährigen Beifahrer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen leicht verletzt, ebenso der Busfahrer. Das Quintett wurde vom Rettungsdienst in das Unfallklinikum nach Murnau transportiert. Der Hyundai des Großweilers musste abgeschleppt werden.