Bürgermeister Huber legt los: Scharmützel mit der Landrätin

Von: Bernhard Jepsen

Den Bürgermeister im Blick: Reinald Huber (am Rednerpult) mit Andrea Jochner-Weiß (im grau-schwarzen Blazer) und Vize-Bürgermeister Rudi Ottl (rechts). © Jepsen

Geordnete Finanzen, gute Infrastruktur und eine konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat: In Obersöchering läuft kommunalpolitisch soweit alles rund. Bei der Bürgerversammlung gab es jedenfalls kein „Aufregerthema“. Nur der Bürgermeister und die Landrätin lieferten sich einen Schlagabtausch.

Obersöchering – „Dass Du überhaupt noch jemanden vom Landratsamt einlädst?“ Andrea Jochner-Weiß sorgte am Anfang ihres Grußworts für Gelächter unter den rund 80 Besuchern der Bürgerversammlung. Die Frage der Landrätin richtete sich an Reinald Huber. Der Bürgermeister ist bekanntlich jemand, der offen seine Meinung sagt – auch bezüglich der Landkreispolitik. In den Dialogen zwischen Huber und Jochner-Weiß ist zwar viel Spaß dabei, aber in den Frotzeleien steckt meistens ein Fünkchen Wahrheit.

Ein Beispiel: „Wir haben die höchste Kreisumlage in Bayern“, konstatierte Huber in seinem Rechenschaftsbericht – ergänzt mit einem Nachsatz Richtung Landrätin: „Danke dafür.“ Die Antwort von Jochner-Weiß ließ nicht lange auf sich warten: „Bitte!“ Huber fabulierte, ob sich Obersöchering nicht vom Landkreis lösen sollte. Natürlich nur ein Scherz, der aber bei der Landrätin offenbar weniger gut ankam: „Wenn Du sagst, Du brauchst uns nicht, lieber Reinald, dann mach doch Deine Abfallentsorgung selber, bitte saniere die Kreisstraßen selber, baue Dir Deine weiterführenden Schulen selber, richte Dir ein Amt für Sicherheit und Ordnung ein und so weiter und so weiter.“ Hubers Replik: „Das sind so Schlagwörter, die Du bei jeder Gemeinde dabei hast. Aber in Bayern sagt man: ,Passt scho‘.“

Huber: „Man kann eben kein Geld ausgeben, das man nicht hat.“

Huber sprach später noch von seinem persönlichen „Hader“ mit der Kreispolitik: „Man kann eben kein Geld ausgeben, das man nicht hat.“ Der Rathauschef geht mit den kommunalen Finanzmitteln eher „geizig“ um, wie er in der Bürgerversammlung im Gasthof „Zur Post“ bekannte: „Das Geld gehört schließlich nicht mir, sondern uns allen.“ Die Sparsamkeit bekommt auch die Obersöcheringer Feuerwehr zu spüren. Die Floriansjünger würden „tolle Arbeit leisten“, lobte Huber – aber: „Ich unterstütze sie nicht in allen Dingen.“ Konkret geht es um die Anschaffung eines neuen, nicht ganz billigen Feuerwehrautos. Den Beschluss hat der Gemeinderat noch einmal zurückgestellt.

Huber sprach ausführlich über die gemeindliche Finanzlage. Das Fazit: Obersöchering – die Gemeinde kratzt mit 1597 Einwohnern knapp an der 1600-Marke – steht finanziell gut da. Der Kommunalhaushalt ist solide. Umgerechnet hat jeder Bürger ein Guthaben von rund 645 Euro. „Ich glaube, wir haben einigermaßen gut gewirtschaftet“, so Huber.

„Ziemlich weit“ beim Breitbandausbau

Der Rathauschef spannte in seinem knapp anderthalbstündigen Bericht einen weiten, thematischen Bogen: Unter anderem referierte Huber über die Wasserversorgung („Mein großer Wunsch wäre ein eigener Brunnen“), über namenlose Schreiben, die im Rathaus eingehen („Sie werden vernichtet“), über die Grundschule („Wir werden sie niemals hergeben“), über die Bodenrichtwerte (650 Euro pro Quadratmeter für Wohnbaugrund), über den Breitbandausbau („Da sind wir ziemlich weit“) und über Umbauten im Schlachthaus, die aufgrund von EU-Vorschriften nötig werden.

Auf Nachfrage eines Versammlungsteilnehmers erklärte Huber zudem, warum Obersöcherings neues Ortszentrumsgebäude auf dem Dach nicht mit PV-Modulen bestückt worden ist. Davon sei unter anderem aus brandschutztechnischen Gründen abgesehen worden. Die Gemeinde plant bekanntlich mit Investorenpartnern auf dem ehemaligen Kiesgrubengelände an der B2 die Errichtung eines Solarparks – laut Huber ein idealer Platz, weil die Grube beispielsweise für eine Wohnbebauung nicht in Frage kommen würde. Die „Majorität“ bei dem Solar-Projekt solle bei der Gemeinde bleiben. „Unterschrieben ist aber noch nichts.“

Jede Menge Vorhaben in den nächsten Jahren

Und wie sieht Obersöcherings Zukunft aus? „Wir haben viel vor“, kündigte Huber mit Hinweis auf die Erschließung eines neuen Wohnbaugebiets südwestlich des Kerndorfs, die Schulhaussanierung und die Planung für einen Vereinsstadel an. Hubers Schlusswort nach zwei Stunden Versammlung: „Wir alle sind Gemeinde. Nicht jeder ist perfekt, aber einzigartig. Schaut‘s aufeinander.“

