Obersöcheringer Joghurt ist weit und breit der Beste

Bayerns beste Bioprodukte 2022

Der Bio-Heumilchjoghurt natur im 500-Gramm-Glas, der in der Hofmolkerei „Zum Marx“ in Obersöchering produziert wird, hat von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) die Auszeichnung „Bayerns beste Bioprodukte 2022“ in Bronze erhalten – als einziger Betrieb in diesem Jahr in der Region.

Obersöchering – „Bayerns beste Bioprodukte“: Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, den die LVÖ alljährlich durchführt. Mit ihren Produkten daran teilnehmen können Betriebe des „Bioland“-Verbands aus dem ganzen Freistaat, erläuterte Thomas Lang, Landesvorsitzender des „Bioland“-Verbands Bayern bei der offiziellen Verleihung des Zertifikats an Familie Westenrieder, die die Hofmolkerei „Zum Marx“ in Obersöchering als Familienbetrieb mit vier Teilzeit-Mitarbeitern betreibt.

Der „Bioland“-Verband ist – wie etwa auch der Bioverband „Demeter“ – Teil der LVÖ. Für den Wettbewerb 2022 seien rund 60 Produkte eingereicht worden, die dann im März von einer Fachjury beurteilt worden seien, so Lang. „Dabei wird das Gesamtkonzept bewertet“, erläuterte Lang. Es werde also beispielsweise nicht nur der Geschmack des Produkts beurteilt, sondern unter anderem auch, wie nachhaltig es produziert wurde oder welche Maßnahmen der Betrieb generell ergreift, um Natur und Klima zu schützen.

Was nun den Joghurt der Obersöcheringer Hofmolkerei betrifft, so sei bei diesem Produkt „an alles gedacht worden“, lobte die Bayerische Bio-Königin Annalena Brams. Der Joghurt sei nach strengen biologischen und nachhaltigen Kriterien produziert worden. Sie sei selbst Mitglied der Jury gewesen und könne deshalb sagen: „Er ist geschmacklich gigantisch gut.“ In der Region sei die Auszeichnung etwas Besonderes, denn, so Brams: „Direkt in der Nähe gibt es keinen anderen Gewinner in diesem Jahr.“

Wie Molkerei-Chef Andreas Westenrieder erläuterte, hat seine Familie die Molkerei auf ihrem Hof 2013 eröffnet. 40 Milchkühe leben dort, und zwei Drittel ihrer Milch werde direkt am Hof zu verschiedenen Käse- und Joghurt-Sorten sowie Topfen verarbeitet. Verkauft werden die Produkte sowohl am hauseigenen Hofladen sowie in zahlreichen Dorfläden und Bio-Supermärkten in der Region.

Westenrieder freute sich über die Auszeichnung. Es sei die erste, die sein Betrieb bekomme. „Es ist schon eine Wertschätzung unserer Arbeit.“ Auf das Tierwohl werde sehr geachtet. Die Kühe des Hofes dürften im Sommer auf die Weide, „und sie dürfen ihre Hörner behalten“, so Westenrieder.

Der stellvertretende Landrat, Wolfgang Taffertshofer, lobte den „unternehmerischen Mut“ der Familie Westenrieder. Mit „Tatendrang und Unternehmergeist“ hätte sie im Laufe der vergangenen Jahre aus dem landwirtschaftlichen Hof einen ökologischen Betrieb mit Molkerei entwickelt, der Arbeitsplätze geschaffen und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Und der Obersöcheringer Bürgermeister Reinald Huber ergänzte: „Ihr habt etwas geschafft, was auch für die Gemeinde vorbildhaft ist.“

