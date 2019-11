Kommunalwahl 2020: Huber tritt in Söchering nochmal an

Obersöcherings Rathauschef Reinald Huber (66) tritt 2020 wieder an. Die Allgemeine Wählergruppe nominierte ihn mit breiter Mehrheit als Bürgermeister-Kandidat.

Obersöchering – „Passt scho!“, lautete Reinald Hubers Kommentar, als bei der Aufstellungsversammlung im Gasthof „Post“ das Wahlergebnis zur Bürgermeisterkandidatenkür bekannt gegeben wurde. Von den 37 Stimmberechtigten votierten 28 für den amtierenden Rathauschef und sechs gegen ihn. Zwei Wahlzettel waren ungültig.

Wohl kein Gegenkandidat

Ein Ergebnis, das den Charakter einer „Kommunalvorwahl“ hatte. Huber wird mit seiner Kür sicher im Amt bleiben. „CSU/Freie Wählergemeinschaft“ als zweite politische Kraft in Obersöchering verzichteten nämlich bereits Mitte Oktober auf einen Bürgermeisterkandidaten. Die beiden Gruppierungen pflegen ein kollegiales Miteinander, betonte Huber in seiner kurzen Bewerbungsrede: „Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist wirklich gut. Und dann bringt man auch etwas weiter.“

Noch Projekte abschließen

Für ihn sei es altersbedingt „keine leichte Entscheidung“ gewesen, weiterzumachen. Allerdings listete Huber Projekte auf, die er in einer zweiten Amtszeit gerne noch zu Ende bringen möchte: Unter anderem die endgültige Fertigstellung des Dorfzentrums, diverse Straßensanierungen sowie Kanalbauten und die Breitbandversorgung. Auf der Agenda steht zudem die energetische Sanierung der Grundschule und die Ertüchtigung des Wasserhochbehälters. Auch will Huber die örtlichen Vereine weiterhin bestmöglich unterstützen. „Die Arbeit als Bürgermeister macht mir Spaß. Ich werde mich bemühen, das Amt weiterhin gut auszuführen“, versprach Huber. Seinem Stil will er treu bleiben: „Ich werde mich nicht verbiegen.“

Zwölf Kandidaten

Reibungslos ging die Wahl der Listenkandidaten über die Bühne. Mit Vertretern von CSU/Freie Wählergemeinschaft hatte man sich im Vorfeld auf jeweils zwölf Kandidaten verständigt. Ein detailliert ausgearbeitetes Wahlprogramm wird man von Seiten der Allgemeinen Wählergruppe nicht vorlegen. Bei der Vorstellung der Kandidaten war aber ein Credo immer wieder zu hören: „Söchering als Dorf erhalten!“

Kein Fraktionszwang

Einen Fraktionszwang gibt es übrigens laut Listenanführer Rudolf Ottl sen. bei der Wählergruppe ebenso wenig wie im gesamten Gemeinderat: „Das ist eine gute Sache und bei uns schon immer so Brauch. Es wäre nicht schlecht, wenn das in höheren Ebenen auch so wäre.“

