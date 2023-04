Landwirte an den Pranger gestellt: Ärger über illegale Aufkleber-Aktion

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Rudi Ottl mit dem Corpus Delicti: Auf einem der Aufkleber wurde beim Wort „Rehkitz“ das „h“ vergessen. © Bernhard Jepsen

Eine illegale Aufkleber-Aktion, die auf den Mähtod von Rehkitzen aufmerksam machen wollte, sorgte in Obersöchering für Unmut. Die Sticker wurden in der Nacht an Fensterscheiben und Autos geklebt. Die Urheber: unbekannt.

Obersöchering – Als Rudi Ottl vor einigen Tagen in Richtung Rathaus marschierte, da traute der Vize-Bürgermeister seinen Augen nicht. An vielen Häusern waren an den Fensterscheiben rote Aufkleber angebracht worden – ebenso wie an den Scheiben von parkenden Autos. Die Aufschrift: „Rehkitze auszumähen, zu töten, zu verletzen ist eine Straftat. § 1 Tierschutzgesetz. Es droht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Melden Sie eine solche Tat umgehend der Polizei 110.“

Rund 150 Aufkleber, so schätzt Ottl, wurden in Obersöchering illegal angebracht. Als er an besagtem Morgen ins Rathaus kam, standen schon Bürger in der Gemeindekanzlei, um sich zu beschweren. „Bei einem nagelneuen Elektroauto wurde der Sticker direkt auf den Lack geklebt“, erzählt Ottl. Was den Vize-Bürgermeister aber viel mehr als mögliche Sachbeschädigungen ärgert, das ist die Botschaft der Aufkleber: Die Sticker würden suggerieren, dass Landwirte das Problem mit dem Mähtod von Rehkitzen nicht ernst nehmen würden.

Von Vorsatz könne keine Rede sein

Genau das Gegenteil sei der Fall. Ottl ist selbst Jäger. Oft wird er von Landwirten vor der Mahd angerufen, um die Lage zu besprechen. Oft würden Rehkitzretter hinzugezogen. „Wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Die Bauern sind sensibilisiert.“ Viele jüngere Landwirte hätten sich Drohnen gekauft, um die Felder vor dem Mähen nach Rehkitzen abzusuchen. „Das geschieht schon aus Eigeninteresse. Die Bauern wollen ja kein verunreinigtes Futter“, sagt Ottl. Und von Vorsatz – der ist Voraussetzung dafür, dass §1 des Tierschutzgesetzes greift – könne keine Rede sein: „Die meisten Landwirte sind fix und fertig, wenn sie ein Tier anmähen und qualvoll verenden sehen.“

Natürlich, das räumt Ottl ein, gebe es leider noch Fälle, in denen Rehkitze den Mähtod erleiden. „Drei bis vier sind es pro Jahr, die übersehen werden.“ Doch mit der neuen Technik und dem Problembewusstsein sei die Anzahl in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Die Aufkleberaktion würde indes gar nichts bewirken – im Gegenteil: Bauern und Jäger würden in Verruf gebracht. „Man verärgert damit die Leute, die sich darum kümmern, dass sich die Anzahl der bei der Mahd getöteten Rehkitze verringert.“

Beim „Rehkitz“ das „h“ vergessen

Ottl hält Hunde für die wesentlich größere Gefahr. „Da braucht nur ein kleiner Dackel ein Kitz abschlecken, dann ist das nichts anderes als das Todesurteil für das Junge. Die Mutter geht dann nicht mehr zu dem Kitz.“

Aber zurück zu den Aufklebern. Wer hinter der Aktion steckt, das weiß in Obersöchering niemand. Ottl hat sich in den Nachbargemeinden umgehört, aber dort wurde nichts Auffälliges beobachtet. Im Ortsteil Untersöchering wurden lediglich in der späten Nacht zwei fremde, junge Männer beobachtet – mehr nicht. Von einer Anzeige hat die Gemeinde abgesehen. „Da würde eh nichts rauskommen“, meint Ottl. Nur eines ist für ihn bezüglich der geistigen Urheber gewiss: „Hochintelligent waren sie nicht.“ Wie Ottl zu der Einschätzung kommt? Auf etwa der Hälfte der Aufkleber wurde „Rehkitz“ ohne „h“ geschrieben.