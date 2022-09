„Mess’ und Mast“ zur Kapelleneinweihung in Habaching

Von: Bernhard Jepsen

In neuem Glanz erstrahlt jetzt wieder die Kapelle in Habaching. Pater Nikolaj Dorner zelebrierte den Einweihungsgottesdienst vor der Kapelle. Bürgermeister fordert Anwohner auf, in der Kapelle zusammenzukommen © BERNHARD JEPSEN

Nach aufwendiger Restaurierung ist sie wieder ein sakrales Kleinod – die rund 180 Jahre alte Weilerkapelle in Habaching. Nun wurde im Rahmen eines Feldgottesdienstes die Einweihung gefeiert. Rund 300 Gläubige kamen zur Segnungszeremonie.

Obersöchering – „Das Wunder von Habaching – es ist geschehen“, ließ Nikolaj Dorner am Ende der Einweihungsmesse die Gläubigen aufhorchen. Der Pater meinte damit die Sonne, die trotz der schlechten Wetterprognosen doch noch zum Vorschein gekommen war und die sanierte Weilerkapelle anstrahlte. Dorner sprach von einem „Zeichen“: „Es ist vollbracht und es ist prachtvoll. Unsere Kapelle in Habaching erstrahlt in neuem Glanz.“ Das Ergebnis der Restaurierung kann man getrost auch als „Wunder“ bezeichnen. Wer den baulichen Zustand der Kapelle vor vier Jahren gesehen hat, dem dürften durchaus Zweifel gekommen sein, ob das alte Gemäuer noch zu retten ist. Die Kapelle drohte aufgrund tiefer Risse in den Wänden in der Mitte auseinanderzubrechen. Auch der Glockenstuhl war marode. Die Gemeinde Obersöchering musste die Kapelle wegen der Einsturzgefahr sogar sperren.

Unter Regie von Bürgermeister Reinald Huber begann schließlich eine aufwendige Sanierung. Knapp 80 000 Euro wurden investiert. „Ich denke wir haben wieder etwas geschaffen“, erklärte Huber in seiner Festrede nach dem Gottesdienst. „Was ist das schon, eine solch kleine Kapelle?“, fragte der Rathauschef provokant, um die Antwort gleich selber nachzuschieben: „Ja, sie ist etwas Kleines. Aber wenn viele Leute kleine Dinge tun, dann bewegt sich die Welt.“

Gemeinde kaufte umliegende Grundstücke auf

Die Kapelle soll künftig wieder ein Ort der inneren Einkehr sein. Um sie außen herum besser instand halten zu können, hat die Gemeinde Grundstücke im näheren Umfeld dazu gekauft.

Auf selbigen stehen auch die beiden großen Linden, die einer professionellen Baumpflege unterzogen wurden: „Jetzt werden sie noch ein paar Jahre halten“, erklärte Huber. Der Bürgermeister übergab schließlich die Kapelle zurück an die Weilerbewohner – allerdings verbunden mit einem dringenden Appell: „Bitte geht in die Kapelle rein und redet miteinander. Zusammenhalt ist wichtig. Wenn schon in einer Familie und in einem Dorf Unfrieden herrscht, wie soll es dann Frieden auf der Welt geben?“

Nach der „Mess‘“ lockte die „Mast“

Unter die Gläubigen mischten sich unter anderem auch der Habacher Ortschronist, Josef Freisl, der einen geschichtlichen Abriss zur Kapelle zusammengestellt hatte, Ex-Landtagsabgeordnete Renate Dodell und Andrea Jochner-Weiß. Die Landrätin sprach vom „wunderschönen Pfaffenwinkel“ und seinen „gesegneten Bauwerken“: „Wir sind da so verwöhnt, dass wir sie gar nicht mehr alle wahrnehmen und manche übersehen.“ Kirchliche Kleinode seien in schwierigen Zeiten wichtige Anker. „Kapellen sind kein uraltes oder verstaubtes Thema“, konstatierte Jochner-Weiß: „Nein, es werden sogar neue gebaut“. Oder, wie am Beispiel Habaching, alte saniert.

Nach dem Einweihungszeremoniell ging es schließlich zur weltlichen Feier in die Maschinenhalle am Albrechthof. Dort gab es Speis und Trank – „weil Mess´ und Mast gehören zusammen“, wie Pater Dorner erklärte: „Das haben wir Katholiken schon immer gewusst.“

