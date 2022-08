Obersöchering feiert groß: Hunderte Musiker ziehen durchs Dorf - „Ihr seid richtig gut drauf“

Von: Bernhard Jepsen

Im Schulgarten wurde der Feldgottesdienst zelebriert. © Bernhard Jepsen

Drei Tage lang wurde in Obersöchering kräftig gefeiert. Krönender Abschluss der coronabedingt um zwei Jahre verschobenen Jubiläumsfeiern der Musikkapelle (150 Jahre) und des Trommlerzuges (55 Jahre) war am Sonntag ein klangvoller Festzug mit rund 500 Musikern.

Obersöchering – Der Wettergott muss ein Söcheringer sein: Schon am Samstagabend beim Totengedenken mit den befreundeten Blaskapellen aus Obermais (Südtirol) und Lenzfried (Kempten) hatte die Musikkapelle Söchering „Riesenglück“, wie Vorstand Sebastian Luidl resümierte. Das Regenwetter der Vortage ebbte ab. Und am Sonntag strahlte die Sonne vom weiß-blauen Himmel. Dem Kirchenzug samt Feldgottesdienst im Schulgarten und dem Festzug stand nichts mehr im Weg. „Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele kommen“, zeigte sich Pater Herrmann Sturm über die Resonanz beim Feldgottesdienst erstaunt. Der Schulgarten war gut gefüllt, obwohl der ein oder andere Musiker nach dem Kirchenzug sofort die Kehrtwende Richtung „Heißhansel“ zur dortigen Festhalle machte. Der Frühschoppen war dann doch verlockender.

Ein Ausdruck der Gemeinschaft: „Hier geht es um das Wir“

Sturm betonte in seiner Predigt, dass Vereine wie die Söcheringer Musikkapelle und der Trommlerzug Ausdruck von Gemeinschaft seien: „Hier geht es um das Wir.“ Die Musikkapelle diene nicht nur der reinen Unterhaltung, sondern spiele auch bei kirchlichen Feiertagen und bei Beerdigungen. „Diese Bereitschaft ist unglaublich wertvoll“, so Sturm.

Volles Haus am Samstag beim Festabend. © Ralf Ruder

Warme Worte hatte auch Wolfgang Taffertshofer in seinem Grußwort parat: „Das Musikfest ist ein großartiges Jubiläum. Der Landkreis kann stolz auf Obersöchering sein“, so der Vize-Landrat (BfL), der selbst in der Gemeinde wohnt. Die Musikkapelle habe Mut gezeigt und trotz der Unwägbarkeiten durch die Pandemie ein „wunderschönes Fest“ organisiert. „Macht weiter so, Ihr seid richtig gut drauf.“

Festzug: Hundert Musiker zogen durch das Dorf

Beim Festzug ging es dann mit 25 Abordnungen auf eine Rundschleife durch das Dorf. Neben den örtlichen Vereinen marschierten hunderte Musiker aus den Nachbargemeinden mit. „450 Musiker haben zugesagt. Aber es sind mindestens 500 geworden“, freute sich Sebastian Luidl. Der Kapellen-Chef war mit dem Verlauf des Musikfestes „hochzufrieden“: „Es war wirklich super“, lautete das Fazit: „Vor allem am Freitag beim Konzert der Blaskapelle ‘Pro Mill‘ sind unglaublich viele Leute gekommen.“

Am Kapellen-Chef gingen die Festtage nicht ganz spurlos vorüber

An Luidl selbst gingen die Festtage nicht ganz spurlos vorüber. Die Stimme klang am Sonntag heiser: „Ich bin eigentlich jemand, der nicht viel redet.“ Doch bei den Festtagen mussten Ansprachen gehalten und Ehrungen vorgenommen werden: „Das hat die Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen“, meinte Luidl schmunzelnd.

Festzug durch das Dorf. © Bernhard Jepsen

Beim Festabend am Samstag erhielten Leonhard Reßler und Johannes Gattinger für 15 Jahre Mitgliedschaft bei der Musikkapelle vom Musikbund Urkunde und Ehrennadel in Bronze. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Jakob Baur, das in Silber Denise Rohm. Verabschiedet aus der Kapelle wurden Martin Schröfele und aus dem Trommlerzug Tobias Meixner. Und für die Gastkapellen Obermais und Lenzfried gab´s als Erinnerung ein Gruppenfoto mit Widmung.