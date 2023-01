„Musik und Gesang sind sein Leben“: Josef Nebl nach 77 Jahren als Organist verabschiedet

Von: Bernhard Jepsen

Bei der Verabschiedung: Josef Nebl (mit Sonnenbrille) mit Kirchenpfleger Hermann Soyer (3.v.r.), Pfarrer Nikolaj Dorner (4.v.l.) sowie Mitgliedern der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats. Auch 42 Jahre Kirchenpfleger © privat

In Obersöchering ging vor Kurzem eine jahrzehntelange Ära zu Ende: So wurde Josef Nebl am Christkönig-Fest von der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat offiziell als Organist verabschiedet – nach über 77 Dienstjahren.

Obersöchering – Es klingt in der modernen, schnelllebigen Zeit fast ein wenig nach Anachronismus, aber es ist Tatsache: Josef Nebl war sage und schreibe 77 Jahre lang als Organist bei der Kirchenstiftung Obersöchering angestellt. Bis vor vier Monaten hatte der 92-Jährige sogar noch einen gültigen Arbeitsvertrag in der Schublade liegen. Aus gesundheitlichen Gründen musste Nebl jedoch schon früher kürzertreten. Nun wurde er offiziell in den „Organisten-Ruhestand“ verabschiedet – und das mit reichlich Lob. „Sie haben stets verstanden, dass Musik in der Liturgie kein verschönerndes Beiwerk, Hebung der Feierlichkeit oder eine Nebensächlichkeit darstellt, sondern fester Bestandteil des Gottesdienstes ist, Ausdruck des Gebets in der Sprache der Melodie“, schwärmte Pfarrer Nicolaj Dorner. Diesen Schatz der Kirchenmusik zu bewahren und zu pflegen, sei für Nebl eine Lebensaufgabe gewesen.

77 Jahre als Organist: Laufbahn begann mit 13 Jahren

Das bestätigt auch Nebls Sohn Rainer im Gespräch mit der Heimatzeitung: „Musik und Gesang sind sein Leben. Es kommt nichts drüber.“ Antrieb und Motivation seines Vaters sei „auf jeden Fall der Glaube“ gewesen. Der Kirche gebührte sein voller Respekt: „Wenn alle mit dem Pfarrer schon per Du waren, hat er die Geistlichen noch immer gesiezt“, erzählt Rainer Nebl.

Kirchliche Anlässe seien für seinen Vater, der im Hauptberuf als Fernmeldetechniker tätig war, Pflichttermine gewesen: „Die waren ein ‘Muss‘. Ich glaube, dass er in all den Jahren keine 20-mal gefehlt hat.“ Seine Musik-Leidenschaft hat Josef Nebl auch seinen Söhnen und Enkelkindern vermittelt. „Ich habe das Gesangstalent geerbt“, erklärt Rainer Nebl, der den Obersöcheringer Männerchor leitet. Begonnen hatte Josef Nebls Organisten-Laufbahn am 1. Januar 1945 – im zarten Alter von 13 Jahren. „Man kann nur erahnen, mit wie viel Motivation, Ehrgeiz, Fleiß und natürlich auch Talent Du ausgestattet gewesen sein musstest, um in diesem Alter schon so gut Orgel spielen zu können“, laudatierte Kirchenpfleger Hermann Soyer bei der Verabschiedung: „Deine Alterskameraden hatten in dieser Zeit sicher ganz andere Sachen im Kopf.“

77 Jahre als Organist: Über 40 Jahre als Kirchenpfleger tätig

Zehn Reichsmark verdiente Josef Nebl 1945 als Organist. Im gleichen Jahr trat er dem Kirchenchor bei, dessen Leitung er 1970 übernahm und erst 2019 wieder abgab. Von 1965 bis 2007 war Josef Nebl zudem als Kirchenpfleger tätig.

Für all das Engagement gab es bei der Verabschiedung nicht nur lobende Worte und Anerkennung, sondern auch einen Geschenkkorb und eine von Bischof Bertram Meier persönlich ausgestellte Ehrenurkunde samt Ehrennadel in Gold des Cäcilienverbandes. „Mein Vater hat sich sehr über die Auszeichnungen gefreut“, berichtet Rainer Nebl.

