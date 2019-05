„Soft-Opening“ im neuen Dorfzentrum in Obersöchering

Die Einweihung geht erst am 24. Mai über die Bühne. Doch schon jetzt wurde das Dorfzentrum in Betrieb genommen – mit der Eröffnung des Edeka-Supermarkts und der Metzgerei Lederer samt Café.

Peißenberg – Obersöcherings Bürgermeister Reinald Huber war bei dem „Soft-Opening“ die Erleichterung anzumerken. Das Großprojekt „Dorfladen“, das neben den Einkaufsmöglichkeiten auch elf barrierefreie Wohnungen zur Verfügung stellt, befindet sich in den letzten Zügen. Nur an den Außenanlagen muss noch ein bisschen gewerkelt werden. „Wir haben eine Punktlandung hingelegt. Es wird kein zweiter Berliner Flughafen werden“, freute sich Huber.

Der Bauzeitplan konnte bis auf kleinere, witterungsbedingte Verzögerungen im Großen und Ganzen eingehalten werden. Auch von den Kosten her bleibt die Gemeinde im Rahmen der kalkulierten 5,15 Millionen Euro. Abzüglich der stattlichen Zuschüsse müssen rund 2,3 Millionen aus der kommunalen Kasse finanziert werden: „Ich bin mit den Nerven soweit, dass ich froh bin, wenn der Bau jetzt fertig ist“, gestand Huber, der in den vergangen Wochen quasi als „zweiter Bauleiter“ fungierte, wie der stellvertretende Bürgermeister, Rudi Ottl, bereits in der jüngsten Bürgerversammlung Ende März lobend erwähnt hatte.

Eine neue Zeitrechnung für Obersöchering und die Metzgerei Lederer

Mit dem neuen Dorfzentrum an der Hauptstraße beginnt aber nicht nur für Obersöchering eine neue Zeitrechnung, sondern auch für die Metzgerei Lederer, die ihren Verkaufsladen bis dato in der Egenrieder Straße neben dem Rathaus hatte. „Die neuen Räume sind viel freundlicher und heller. Das macht für das eigene Gemüt viel aus. Man tut sich beim Arbeiten viel leichter“, schwärmte Martin Lederer über das neue Domizil. Und die Nähe zum Edeka-Laden bringt natürlich zusätzliche Kundenfrequenz.

Dorfzentrum Obersöchering: Deshalb musste der offizielle Einweihungstermin verschoben werden.

„Wir zwei miteinander, das funktioniert super“, lobt Lederer die Zusammenarbeit mit Supermarktbetreiber, Siegfried Wunder. Der ist in der Branche ein alter Hase. Zuletzt führte er gemeinsam mit seiner Frau Betty einen Markt in Ohlstadt, der Heimatgemeinde von Bürgermeister Huber. Man kennt sich also von früher - und man schätzt sich: „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Söchering ist sehr gut“, betonte Wunder. Einen Mietvertrag gibt es bislang weder für den Supermarkt noch für die Metzgerei: „Das machen wir später. Bei uns gilt noch der Handschlag“, so Huber schmunzelnd.

Keine Lücke in Nahversorgung im Dorf

Eine Lücke in der dörflichen Nahversorgung hat es in Obersöchering übrigens nicht gegeben. Lilli Nebl hatte ihren Tante-Emma-Laden bis Mittwoch geöffnet. Die 84-Jährige stand jahrzehntelang hinter der Ladentheke. „Sie hat sich wirklich hohe Verdienste erworben“, würdigte Huber Nebls Engagement. Ihre übriggebliebenen Waren werden vom neuen Supermarkt übernommen. Wie gesagt: Ein nahtloser Übergang.

Von Bernhard Jepsen

Lesen Sie auch:

Auto rutscht bei Untersöchering in Schulbus - der war zum Glück leer.