Mit Festzug & Co.: Zwei Traditionsvereine feiern an drei Tagen - Auch Teilnehmer aus Südtirol

Festtage in Söchering

Von Stephanie Uehlein schließen

Ein großes Musikfest mit vielen Beteiligten - aus Nachbarorten genauso wie aus Südtirol - gibt es vom Freitag, 19., bis Sonntag, 21. August, in Obersöchering. Beim Festzug sind über 20 Gruppen dabei.

Obersöchering – Ein Großereignis steht in den nächsten Tagen in Obersöchering an: Von 19. bis 21. August wird dort ein Musikfest gefeiert, mit dem das 152-Jährige der Musikkapelle und das 57-Jährige des Trommlerzugs aus dem Ort begangen werden. Eigentlich hätten bereits 2020 das 150-Jährige und das 55-Jährige gefeiert werden sollen, was aber coronabedingt nicht möglich war. Nun gibt es unter anderem ein Jungmusikantentreffen und einen Festzug. Die Großveranstaltung steht unter dem Motto „Musikantenfreundschaften“.

Festauftak ist am Freitag, 19. August, um 19 Uhr in der „Heißhansl-Halle“, der Festhalle, an der Alpenstraße in Obersöchering. Es spielen die Blaskapelle „Pro Mill“ aus Bad Feilnbach und – ab 22 Uhr – die „Jochberg Musikanten“.

Mit einem „Tag der Jugend“ werden die Feierlichkeiten am Samstag, 20. August, fortgesetzt. Von 11 bis etwa 17 Uhr Treffen sich in der „Heißhansl-Halle“ die Jugendkapellen Söchering, Peißenberg-Forst, Ammertal und Riegsee-Staffelsee. Zum „umfangreichen Rahmenprogramm“, das die Musikkapelle auf ihrer Homepage www.mk-soechering ankündigt, gehört auch ein Biertraglstapeln und eine Hüpfburg. An das Totengedenken am Kriegerdenkmal (ab 19 Uhr) schließt sich ein Zug zur Festhalle an. Dort findet ab 20 Uhr ein „Freundschaftsabend“ mit der „Bürgerkapelle Obermais“ aus Meran und dem „Musikverein Lenzfried“ aus Kempten statt. Die Kapelle aus Südtirol wurde vor zwei Jahren 50 Jahre alt, die aus Kempten 25 Jahre.

Am Sonntag, 21. August, gibt es sowohl einen Kirchenzug (Aufstellung: 9.15 Uhr, Beginn: 9.30 Uhr) als auch eine Feldmesse im Schulgarten (ab 10 Uhr) und einen Festzug durchs Dorf. In der Festhalle, wo an allen drei Tagen Barbetrieb vorgesehen ist, spielen anschließend die Kapellen aus den Nachbarorten Aidling und Spatzenhausen. Zum Festausklang treten dann ab 19 Uhr die „Blechböhmischen“ auf.

Sowohl beim Festzug als auch beim kürzeren Kirchenzug, die jeweils vom Trommlerzug Söchering und der Musikkapelle Söchering angeführt werden, sind in dieser Reihenfolge dabei: Trachtenverein „Stoaröserl“ aus Söchering, Ehrengäste, Trommlerzug Aidling-Riegsee, Musikkapelle Aidling-Riegsee, Trommlerzug Eberfing, Musikkapelle Eberfing, Veteranenverein Söchering, Spielmannszug Spatzenhausen, Musikkapelle Spatzenhausen, Schützenverein Söchering, „Bürgerkapelle Obermais“, Trommlerzug Huglfing, Musikkapelle Huglfing, Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf, Trommlerzug Uffing, Musikkapelle Uffing, Sportverein Söchering, „Musikverein Lenzfried“, Trommlerzug Antdorf, Musikkapelle Habach, Freiwillige Feuerwehr Söchering, Trommlerzug Oberland und Musikkapelle Eglfing.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.