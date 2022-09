Orbig statt Lipp: Nach 14 Jahren Führungswechsel beim Standortförderverein Weilheim

Mitgliederversammlung mit Rückblick auf die Corona-Jahre

Nach 14 Jahren an der Spitze des Vereins für Standortförderung Weilheim hat Florian Lipp bei der Mitgliederversammlung nicht mehr für das Amt des ersten Vorsitzenden kandidiert. Die Position übernimmt nun auf einstimmiges Votum des Vereins Thomas Orbig, Vorstandsvorsitzender der „Sparkasse Oberland“.

Weilheim – In seinem Rechenschaftsbericht ging Lipp auf die schwierige Situation der vergangenen beiden Jahre ein. Coronabedingt war der Verein gefordert, neue Wege zu gehen, da viele der bislang durchgeführten Aktionen in der Pandemie nicht möglich waren. So wurde etwa die Homepage „WeilheimCity.de“ erstellt, die gerade in den Lockdown-Zeiten den Kontakt zu den Kunden aufrecht erhalten sollte. „Es war oft wichtig, sich gegenseitig auch Mut zuzusprechen“, so Lipp. Zudem verfolgte der Vorstand die Strategie, durch möglichst große Präsenz in den Medien auf die vielen Probleme der Corona-Situation hinzuweisen und um Verständnis zu werben und die Politik auf die Schwierigkeiten der Gewerbetreibenden aufmerksam zu machen.

Auch einen Ausblick in die Zukunft wagte der scheidende Vorsitzende: „Das ganz große Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wird nun sicher die Energiefrage sein.“ Etwas hatte der alte Vorstand noch auf den Weg gebracht, das von den Mitgliedern einstimmig angenommen wurde, nämlich eine neue Satzung. Diese soll die Grundlage dafür bilden, den Verein neu auszurichten und schlagkräftiger zu machen.

Für heuer werden keine Mitgliedsbeiträge eingezogen

So sieht die neue Satzung die Möglichkeit vor, einen Geschäftsführer zu beschäftigen. Zudem ist die Einrichtung projektbezogener Arbeitsgruppen vorgesehen, an denen auch Personen oder Institutionen mitwirken können, die nicht Vereinsmitglieder sind. Diese Arbeitsgruppen, denen jeweils auch ein Vorstandsmitglied angehören soll, unterstehen dem Vorstand und benötigen auch dessen Zustimmung bei Beschlüssen.

Da in den vergangenen zwei Jahren weniger Aktionen durchgeführt werden konnten, ist die Kasse des Vereins gut gefüllt, weshalb man für heuer auf die Einziehung der Mitgliedsbeiträge verzichten wird. Die Rechnungsprüfung soll auch künftig von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater durchgeführt werden.

Homepage des Vereins soll neu gestaltet werden

Den neuen Vorstand unter der Führung von Thomas Orbig, der auch die Kasse verwaltet, verstärken als Stellvertreter Tobias Bindl und als Beisitzer Fritz-Andreas Neidhart, Florian Lipp (auch Schriftführung) und Johannes Medele. Zudem gehören Bürgermeister Markus Loth (oder ein Vertreter) als städtischer Partner sowie Reinhard Schmieder als Bindeglied zum Gewerbeverband dem Vorstand an. Das erste große Projekt, das vom neuen Team in Angriff genommen werden soll, ist die Neugestaltung der Vereins-Homepage. Dafür will man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Weiter stattfinden sollen die Weilheimer Wirtschaftsgespräche, die Klaus Bauer von der Industrie- und Handelskammer (IHK) initiierte und an denen neben IHK und Standortförderungsverein auch Vertreter des Stadtrates teilnehmen. „Dieser Austausch ist wichtig“, betonte Orbig. Der nächster Termin ist von Bauer für Anfang des kommenden Jahres anvisiert. Bianca R. Heigl

