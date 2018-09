So klingt die Städtepartnerschaft

Bayerisch-französische Premiere: Das Blasorchester „Orchestre d’Harmonie de Narbonne“ kommt erstmals auf Besuch in die Partnerstadt Weilheim – und gibt am 2. Oktober ein großes Freundschaftskonzert mit der Stadtkapelle.

Weilheim – Für die Weilheimer Stadtkapelle sind Fahrten ins 1100 Kilometer entfernte Narbonne schon lange Tradition. Alle zwei Jahre spielt sie bei der „Semaine Bavaroise“, der „Bayerischen Woche“, in der 53 000-Einwohner-Stadt nahe dem Mittelmeer. Im August 2017 gab sie in diesem Rahmen erstmals ein gemeinsames Standkonzert mit dem „Orchestre d’Harmonie de Narbonne“ – und das war womöglich der Beginn einer langen Musikerfreundschaft.

Weilheims Bürgermeister Markus Loth lud das Narbonner Blasorchester daraufhin nach Oberbayern ein, und diesen Herbst ist es soweit: Vom 29. September bis zum 3. Oktober sind die rund 40 Musiker zu Gast in Weilheim. „Wir freuen uns sehr“, sagt Stadtkapellen-Vorstand Rainer Heinl, der selbst bald ein Dutzend Mal nach Narbonne mitgefahren ist: „Wir haben jetzt praktisch ein Pendant gefunden.“ Auch auf musikalischer Ebene könne die Städtepartnerschaft auf diese Weise wachsen.

Hörbar wird die Begegnung am Dienstag, 2. Oktober (Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit), 20 Uhr, bei einem Doppelkonzert in Weilheims großer Hochlandhalle. Die beiden Klangkörper spielen abwechselnd bei diesem „Concert d’amitié – Freundschaftskonzert“: Das eher klassisch orientierte „Orchestre d’Harmonie de Narbonne“, das 2017 sein 20-jähriges Bestehen feierte, wird sinfonische Stücke, unter anderem Filmmusik, präsentieren; die Weilheimer Stadtkapelle, 1912 gegründet, will laut Heinl „eher traditionell und ein bisserl modern“ aufspielen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um Spenden zugunsten des „Fonds für Kinder“ gebeten, den der einstige Weilheimer Stadtpfarrer Hans Appel gegründet hat.

Neben dem großen „Freundschaftskonzert“ planen die Narbonner Musiker im Rahmen ihres Besuchs zwei Standkonzerte unter freiem Himmel: am 30. September mittags im Bernrieder Klosterhof und am 1. Oktober gegen 13.30 Uhr auf dem Weilheimer Marienplatz – wenn das Wetter mitspielt. Rund um die Auftritte wird ein Ausflugsprogramm mit Schifffahrt auf dem Starnberger See und Besuch im Schloss Neuschwanstein (ein ausdrücklicher Wunsch der Narbonner) gestrickt. In Weilheim gibt es am 1. Oktober einen Empfang im Rathaus, eine Stadtführung mit Stadtarchivar Dr. Joachim Heberlein und eine Besichtigung der Brauerei „Dachs“. Untergebracht werden die Gäste, die mit dem Bus aus Südfrankreich kommen, teils im Naturfreundehaus und teils privat.