500 neue Exponate im Kupfermuseum

Teilen

Die Museumsgründer Siegfried und Evelyn Kuhnke haben die Ausstellung im Fischener Museum um 500 Stück Kupfergeschirr erweitert. © Alfred Schubert

Siegfried Kuhnke hat über 2000 Stücke gesammelt und macht sie in seinem Kupfermuseum in Fischen Interessierten zugänglich. Jetzt hat der in Danzig geborene Sammler, der aus einer Familie von Kupferschmieden stammt, die Ausstellungsfläche um 250 Quadratmeter erweitert.

Fischen – Das Metall, das heute als Leiter in Elektromotoren im wörtlichen Sinn die Welt in Bewegung hält, hatte einst eine ganz andere Bedeutung. Aus ihm wurde Kupfergeschirr gefertigt, das in den Küchen von Schlössern zum Einsatz kam. Damit dies nicht in Vergessenheit gerät hat Siegfried Kuhnke im neuen Raum des Museums weitere 500 Geschirrteile ausgestellt, viele davon stammen aus den Hofküchen der Welfen. „Die hatten ihr Kupfergeschirr offensichtlich gut versteckt“ meint Kuhnke, sonst wäre es im Krieg beschlagnahmt worden. Die Welfen wollten wohl lieber Essen kochen als zum Endsieg beitragen, vermutet der Experte in Sachen „rotes Gold“, wie das Metall auch bezeichnet wird. Noch mehr Kupfergeschirr als die Welfen hatten laut Kuhnke die Habsburger. Dieses fiel aber großenteils Plünderungen zum Opfer oder wurde verkauft.

Gelée-Formen aus Paris

Kuhnke lebt in der Materie. Ein Blick auf die Schlagstempel reicht, er kennt die Abkürzungen von Königshäusern, Schlössern und Herstellern auswendig: HvB ist Herzog von Braunschweig, SM ist Schloss Marienburg, und wer Paulmann war, weiß er natürlich auch.

Das Museum vermittelt auch viel über die Menschen jener Zeit. So gibt es Pfannen mit Eisengriff und Pfannen mit Kupfergriff. Da das Metall des Griffs keine Rolle spielt, war das teure Kupfer hier reine Angeberei. Und beim Anblick des riesigen Warmhaltegefäßes für Grog kann man sich bildhaft vorstellen, wie viel der Adel einst gebechert hat. Auch Einflüsse der Küche anderer Länder sind ablesbar. So seien die Gelée-Formen aus Paris gekommen, während die Kollegen aus der K. und K.-Monarchie als „Süßspeisenfans tolle Formen dafür gebaut“ hätten. Bei den Küchengeräten erklärt Kuhnke humorvoll die Funktion einer kleinen Schneidmaschine: „Damit können Sie sich wunderbar Marihuana für einen Joint zuschneiden.“

Museum wird nicht gewürdigt

Auch Objekte aus Bayern sind zu sehen, so etwa Relikte eines riesigen Herds aus Possenhofen, allerdings nur noch die Platte mit umlaufender Schutzstange und die neun Backofentüren, weil eine Restaurierung des Herds zu teuer war. Kuhnke: „Die hätte 20 000 Euro gekostet, das war mir dann doch zu viel.“ Dafür hat er die einzige erhaltene persönliche Kupferkanne von Ludwig II. in seine Sammlung.

Schade findet es Kuhnke, der die Sammlung in 65 Jahren aufgebaut hat, dass der Landkreis Weilheim-Schongau so wenig für seine Sehenswürdigkeiten übrig hat. Er habe das größte Museum für gemarktes Kupfergeschirr auf seinem Gebiet, würdige dies aber in seiner Tourismus-Werbung nicht besonders.

Alfred Schubert

Info

Das Kupfermuseum in Fischen ist von Mittwoch bis Samstag außer an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bis Karsamstag ist der Eintritt frei. Weitere Informationen auf kupfermuseumfischen.de.