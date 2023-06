Aufatmen in der Asinella-Eselfarm: Alle Auflagen erfüllt

Lieblingsort der Besucherkinder: Anahid Klotz an dem Ort, an dem Buben und Mädchen etwas über Esel lernen können. Links ist ein Teil des Sandplatzes zu sehen, auf dem die Kinder die Tiere versorgen dürfen. Rechts erinnern nur noch Bodenplatten an die kleine Hütte, die dort einst gestanden hat. © Kleinschmidt

Jahrelang flogen zwischen den Betreibern der Asinella-Eselfarm und dem Landratsamt in Weilheim die Fetzen. Nun wurde der vor einigen Monaten gefundene Kompromiss umgesetzt. Wird jetzt alles gut?

Pähl – Es ist Ruhe eingekehrt auf der Asinella-Eselfarm in Pähl. Also freilich leben dort noch zahlreiche Tiere, es ist immer etwas zu tun und Angebote für Groß und Klein gibt es weiterhin. Doch die Anspannung ist weg, die Sorge um die Zukunft treibt Anahid Klotz und ihren Mann Gerhard Gregori nicht mehr um. Im November verkündeten sie, dass sie einen Vertrag mit dem Landratsamt geschlossen hätten. Ihnen wurde die Duldung ihres Hofes in Aussicht gestellt, wenn sie unter anderem zwei Bauten entfernten. Das tat das Paar.

Davon hat sich das Landratsamt bereits überzeugt, das vor wenigen Wochen eine Baukontrolle auf dem Anwesen vornahm. „Bei der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass die gemäß der geschlossenen Vereinbarung zwischen den Betreibern der Eselfarm und dem Landratsamt Weilheim-Schongau zu beseitigenden Gebäude vollständig entfernt wurden“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage der Heimatzeitung mit. „Der Vorgang gilt als abgeschlossen, weitere bauaufsichtliche Maßnahmen sind derzeit nicht veranlasst.“

Abrissanordnung sorgte für wütende Proteste in der Bevölkerung

Damit ist ein jahrelanger Streit um den Hof beigelegt. 2020 hatte das Landratsamt der Familie mit einer Abrissanordnung gedroht – es folgte ein jahrelanger Streit darum, ob das vom Vorbesitzer 1945 gebaute Wohnhaus ein Schwarzbau ist und ob das Paar eine Landwirtschaft betreibt, also privilegiert ist, im Außenbereich zu bauen. Ganz ausdiskutiert wurde das letztlich nicht – doch das Paar unterschrieb einen Vertrag, mit dem ihm das Landratsamt unter bestimmten Voraussetzungen die Duldung in Aussicht stellte.

Eine davon war, dass die Hütte am Sandplatz entfernt werden musste. In dieser hatte Klotz für Kinder, die den Hof beispielsweise im Rahmen von Geburtstagen oder Ferienprogramm besuchen, unter anderem Getränke oder Erste-Hilfe-Sets aufbewahrt. An das Häuschen erinnern nun noch die Bodenplatten, auf denen es einst gestanden hatte. Klotz gibt zu, dass ihr die Hütte fehlt. Nicht nur der Lagerplatz war praktisch, sie diente auch als Windschutz. „Da ist kein einziger Trinkbecher umgefallen“, sagt sie. Nun müsse sie sich überlegen, wie sie das künftig handhabe. So manches Getränk sei nun schon vom Tisch gefallen. „Die Hütte fehlt mir ohne Ende, aber ich darf ihr nicht nachtrauern“, sagt Klotz. „Ich möchte es einfach nett und freundlich für die Kinder hier haben.“ Als erste Lösung hat sie einen kleinen Hänger angeschafft, den sie für die Lagerung der Utensilien nutzt – bei der Baukontrolle sei ihr gesagt worden, dass dieser kein Problem darstelle.

Anahid Klotz: „Ich bin erleichtert“

Neben der Hütte mussten Klotz und Gregori zudem einen Baumstadel zurückbauen. Das historische Exemplar hatten sie einst aus Partenkirchen geschenkt bekommen. Darin waren Zaunteile aufbewahrt worden. Dessen Abriss „tut auch weh, weil er so schön war“, gibt Klotz zu.

Die dritte Auflage für das Paar ist, dass das Wohnhaus nicht genutzt werden darf. Sollten die beiden aber auf dem Hof arbeiten und wegen des Wetters Schutz brauchen, „dürfen wir mal rein“.

So sehr Klotz die Änderungen auch bedauert, sie ist auch froh, dass die Baukontrolle geschafft ist. „Ich bin sehr erleichtert“, sagt sie. „Wir möchten uns an alle Auflagen halten.“ Um nie mehr um die eigene Zukunft bangen zu müssen.