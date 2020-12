Asinella: Weiter keine Lösung, aber eine Idee

Der Streit um die Asinella-Eselfarm erhitzte schon so manches Gemüt. Als der Pähler Hof nun zum zweiten Mal Thema im Petitionsausschuss des bayerischen Landtags war, wurde der Ton ebenfalls rauer. Eine Grünen-Abgeordnete kämpft für die Familie, ein CSU-Vertreter sieht die Lage zwiegespalten.

Der Streit um die Asinella-Eselfarm in Pähl geht weiter

Nun war der Hof zum zweiten Mal Thema im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags

Eine Lösung gab es nicht, aber eine Idee

Pähl – Anne Franke legte sich richtig ins Zeug – und wählte deutliche Wort: Die Landtagsabgeordnete sprach von „massivem Behördenversagen“, davon, dass Anahid Klotz und Gerhard Gregori „in den Ruin“ getrieben würden. Und sie sagte: „Ich habe den Eindruck, da geht einiges nicht mit rechten Dingen zu.“ Die Grünen-Abgeordnete kämpfte im Petitionsausschuss des Landtags vehement für die Eselfarm „Asinella“ in Pähl. Es war das zweite Mal, dass das Gremium über das Thema sprach – und es wird es wieder tun. Ein Ergebnis scheint es noch lange nicht zu geben.

Abgeordnete hatte auf schnelle Entscheidung gehofft

Franke hatte auf eine schnelle Entscheidung gehofft, die der Betreiber-Familie Sicherheit gibt. Und hatte dafür als Referentin weit ausgeholt. Franke kritisierte, dass die Beseitigungsanordnung des Landratsamtes einst erlassen worden war, ohne die Einschätzung des „Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ (AELF) einzuholen. Denn das wertet das Geschehen auf dem Hof als Landwirtschaft. Klotz und Gregori wären damit privilegiert, im Außenbereich – der auch FFH-Gebiet und damit besonders schützenswert ist – zu bauen. Doch obwohl die Einschätzung seit dem Sommer vorliegt, erkennt das Landratsamt die Privilegierung nicht an. Muss es auch nicht, es ist nicht an die AELF-Meinung gebunden. Ein Experte des bayerischen Landwirtschaftsministeriums bestätigte das im Gremium. „Allerdings sind wir mit der Beurteilung des Landratsamtes Weilheim mit unserem Papier relativ unzufrieden“, sagte der Vertreter. Alle Ebenen der Verwaltung seien im AELF einbezogen worden, es habe einen Ortstermin gegeben. Wie nun von Baujuristen die Stellungnahme kommentiert werde, „ist relativ befremdlich“.

Neben dem Landratsamt nahm Franke auch Werner Grünbauer, Pähls Bürgermeister, ins Visier. Der hatte mit einem Hinweis an das Landratsamt den Stein einst ins Rollen gebracht. Laut Franke gehe es ihm nicht ums Baurecht. Sondern zum einen um die Jagd – die sei in den Augen des Bürgermeisters durch Eselwanderungen im Wald eingeschränkt. Zudem gebe es Streit wegen eines Weges, der durch das Grundstück von Klotz und Gregori hin zu einem Stadel von Grünbauers Familie führt. Dabei wies Franke daraufhin, dass das eingezeichnete FFH-Gebiet „sehr komische Formen“ annehme – die Eselfarm gehöre zu dem Schutzgebiet, der Stadel und ein anderer Hof wurden ausgespart. „Solche Unregelmäßigkeiten muss man auch mal erwähnen.“ In den Augen der Grünen-Abgeordneten sei der Abriss des Hofes „völlig gegen Recht und Gesetz erlassen worden“. Das Landratsamt dürfe so „nicht weiter handeln“.

Klotz und Gregori müssten Bauanträge stellen

Das bedeutet allerdings nicht, dass für Klotz und Gregori alles so weitergehen würde wie bisher. Sollte es notwendig sein, müssten sie Bauanträge für das Mehrzweckgebäude und den Schafstall, womöglich auch für das Materiallager, stellen. Zudem haben sie einen Bauantrag eingereicht, um die vom Landratsamt bemängelte Abwassersituation zu verbessern. Doch vorerst wird sich daran nichts ändern. „Es kam gerade vom Wasserwirtschaftsamt in Schongau ein Brief, dass es jetzt gar keinen Sinn macht, Verbesserungen an der Wassersituation vorzunehmen, weil ja noch kein Baurecht bestehe, sagte Franke. „Also, es beißt sich alles in den Schwanz, es ist ein Teufelskreis.“

Nach dem flammenden Appel Frankes schilderte der CSU-Abgeordnete Berthold Rüth seine Sicht der Dinge – auch er hat sich mit dem Fall befasst. Das Landratsamt „will wirklich helfen“, ist er überzeugt – und „manchmal gibt es auch Petenten, die sich nicht helfen lassen wollen“. Er betonte, dass selbst eine Privilegierung kein Freifahrtschein sei. „Wissen Sie, privilegiert zu sein heißt nicht, dass sie da draußen einfach irgendwas bauen können“, sagte Rüth. Es müssten trotzdem gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. Zudem handele es sich um ein „atypisches Wohnhaus“. Das Landratsamt hatte in der Vergangenheit behauptet, in dem Gebäude wohne niemand. Das griff Rüth auf – das Haus würde nur für Seminare genutzt, entnehme er der Aktenlage. Anahid Klotz hatte das bereits in der Vergangenheit bestritten, sie und ihr Mann wohnen in dem Gebäude, bekräftigte sie damals gegenüber der Heimatzeitung.

Abrissanordnung wird vorerst ausgesetzt

Letztlich schlug der CSU-Abgeordnete vor, die Familie und Behördenvertreter an einen runden Tisch zu holen. Solange werde zumindest die Abrissanordnung ausgesetzt. Dem stimmten alle Abgeordneten zu. Corona-bedingt sei das aber wohl erst im März möglich, prophezeite Rüth. Franke drängt darauf, schnellstmöglich einen Termin zu finden. Allein an Anwaltskosten seien mittlerweile rund 17 000 Euro zusammengekommen. „Wir treiben diese Leute wirklich in den Ruin, wenn wir weiter hinauszögern und nochmal verschieben und nochmal verschieben.“

Auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege war auf dem Hof und hat eine Stellungnahme zur Eselfarm abgegeben.