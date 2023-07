Gemeinsame Sache für die Kunst in den „Aukio-Ateliers“ in Kerschlach

Teilen

Viele Künstler haben sich in den „Aukio-Ateliers“ zusammengetan. © Wahl-Geiger

Zwei Tage feierte die Ateliergemeinschaft „Aukio“ am Wochenende ihr 15- jähriges Bestehen. Die Besucher konnten nicht nur die Ateliers der Künstler besichtigen. Es gab auch eine Sonderausstellung und Graffiti-Sprayer waren am Werk.

Kerschlach – „Es war wahnsinnig viel los“, fasste Matthias Riecker, Vorstand der Ate-liergemeinschaft „Aukio“, die zwei Tage zusammen. Es war gut, dass auf der Beschilderung an der B 2 von Weilheim Richtung Starnberg seit Kurzem nicht mehr nur „Aukio“ steht, sondern „Aukio-Ateliers“. Denn viel konnte man mit dem Wort „Aukio“ nicht anfangen, das aus dem Finnischen kommt und soviel wie „Lichtung im Wald“ bedeutet. Hinter „Aukio-Ateliers“ verbirgt sich seit 15 Jahren eine Ateliergemeinschaft.

Am Wochenende strömten die Besucher nur so in die Gebäude des ehemaligen Warn-amts, die deutschlandweit errichtet wurden und dem Zivilschutz in Zeiten des Kalten Krieges dienten. Nach Schließung der Gebäude hat hier die Ateliergemeinschaft ihren Platz gefunden und vermietet Räume an Künstler – größtenteils Maler. Ziel der lockeren Gemeinschaft ist die Präsentation ihrer jeweiligen Kunst, aber auch die Förderung junger Talente, wie Matthias Riecker betont, der seit zehn Jahren dabei ist. Weil die Zahl der Ateliers begrenzt ist, können nicht unbegrenzt neue Künstler aufgenommen werden. Rund 30 Ateliers stehen zur Verfügung. Sie werden derzeit auch beinahe vollständig genutzt.

Man arbeitet hier, wann man mag, alles ist ganz entspannt. Eine „Gruppe 91“, benannt nach ihrem Entstehungsjahr, trifft sich regelmäßig jeden Mittwoch und zweimal im Jahr werden die „offenen Ateliers“ veranstaltet, so wie am Wochenende. Wer neu hinzu kommen will, muss „brennen für die Kunst und die Gemeinschaft lieben“, sagt Riecker. Vor allem die Qualität ist ihnen wichtig. Die Konkurrenz im Umfeld des Landkreises ist groß, da müsse man schon etwas bieten, so Riecker.

Und streift man durch die einzelnen Ateliers, ist Qualität deutlich sichtbar. Aber man spürt hier auch die be-sondere Ausstrahlung in diesen so versteckten, ehemals nüchternen Räumen, die nun zu einer friedlichen Oase geworden sind.

Wunderbar passen da die vielen schrägen Vögel, ge-malt von Hans Langner, dem sogenannten „Birdman“, der als Gast zum Jubiläum eine Ausstellung seiner Werke im „Casino“ eines Gebäudes zeigte. Langner ist nahezu besessen vom Malen von Vögeln und bezeichnet sich lachend selbst als „schrägen Vogel“. Sogar seine Kleidung, seine Tasche, seine Geldbörse – alles ist mit Vogelmotiven bedruckt.

Eine Attraktion war am Sonntag das Graffiti-Künstler-Trio Lando, Loomit und Bert aus München. In siebenstündiger Arbeit, mit einem Verbrauch von 45 Spraydosen, verwandelten die Künstler die vier grauen, tristen Garagentore an den Gebäuden in farbenfrohe, leuchtende Kunstwerke. Nun passen sie zur fröhlich, entspannten Atmosphäre in den „Aukio-Ateliers“.

Regina Wahl-Geiger