Unfall auf B2 endet tödlich: Motorradfahrer (22) macht Wheelie und kracht in Gegenverkehr

Am Freitagmorgen ist es auf der B2 bei Pähl zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer (22) kam ums Leben.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B2: Reanimation vergeblich

Update, 28. Juni 2019, 11.11 Uhr: Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat sich der Unfall ersten Erkenntnissen nach folgendermaßen ereignet: Ein Dießener (22) war in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der zweispurigen Fahrbahn der B2 fuhr er auf der linken Seite und machte offenbar über einen längeren Zeitraum einen Wheelie, fuhr also nur auf dem Hinterreifen. Offenbar kam er schief auf dem Vorderreifen auf und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit zwei hintereinander fahrenden Autos. Alle Reanimationsversuche waren vergeblich. Der Mann starb.

Im zuerst entgegenkommenden Auto saß eine 20-Jährige aus Murnau, sie blieb unverletzt. Der Motorradfahrer krachte danach in das darauffolgende Auto eines 49-jährigen Murnauers. Er wurde schwer verletzt ins Unfallklinikum Murnau gebracht.

Die B2 war gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei Weilheim mit fünf Streifenwagen, die Freiwillige Feuerwehr Pähl mit 14 Einsatzkräften, Rettungskräfte des BRK und die Straßenmeisterei. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein technisches Gutachten beim Krad an, um ausschließen zu können, dass ein technischer Defekt zum Unfall führte. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 28.500 Euro.

Wenige Stunden später krachte es ganz in der Nähe erneut. Auf der Pähler Umfahrung fuhr ein Auto nahezu ungebremst in ein Stauende.

B2 bei Pähl: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Erstmeldung vom 28. Juni 2019, 9.56 Uhr: Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist der Unfall gegen 7.45 Uhr passiert. Ein Motorradfahrer ist in dem zweispurigen Bereich der B2 auf die Gegenfahrbahn geraten und mit mindestens einem Pkw kollidiert. Ein weiterer war ersten Erkenntnissen beteiligt.

Der Motorradfahrer hat sich bei der Kollision tödliche Verletzungen zugezogen.

Die Bundesstraße ist an der Stelle in beide Richtungen gesperrt, ortskundige Autofahrer werden gebeten, sie weiträumig zu umfahren.

Auf der gleichen Bundesstraße bei Eglfing hat es erst gestern Nachmittag einen anderen schweren Unfall gegeben. Bei einem Frontalzusammenstoß wurden mehrere Personen eingeklemmt.