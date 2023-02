Busfahrer wegen Vollbremsung in Pähl verurteilt - Kinder wurden verletzt

Eltern erstatteten Anzeige

Zu einer Geldstrafe wurde kürzlich ein 62-jähriger Busfahrer verurteilt. Er musste sich wegen einer Vollbremsung vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten, bei der sich Kinder verletzt hatten. Eltern hatten Anzeige erstattet.

Pähl – War die Vollbremsung, die der 62-jähriger Busfahrer vor rund einem Jahr mit einem Schulbus machte und bei der Schulkinder leichte Prellungen und Schmerzen erlitten hatten, berechtigt oder unnötig? Diese Frage galt es kürzlich in der Verhandlung vor dem Weilheimer Amtsgericht zu klären. Der Verteidiger wehrte sich gleich zu Beginn des Verfahrens gegen die Vorwürfe und merkte an, dass sein Mandant kurz vor dem Vorfall bereits unverschuldet in einen kleineren Unfall verwickelt gewesen sei, bei dem seinem Bus von einem entgegenkommenden Lastwagen der linke Außenspiegel abgetrennt wurde. „Ohne Spiegel sieht man da gar nichts“, sagte der Beschuldigte. Eigentlich habe er so nicht weiterfahren wollen, sei jedoch aufgefordert worden, zumindest noch die Kinder zur Schule zu bringen.

Busfahrer wollte eigentlich nicht weiterfahren

Wie zwei als Zeugen geladene Grundschulkinder in Begleitung ihrer Eltern aussagten, ist es im Frühjahr des vergangenen Jahres auf der Fahrt zwischen Pähl und Herrsching zu einem Zwischenfall gekommen. Ohne Grund und Vorwarnung habe der Busfahrer plötzlich stark gebremst, wodurch er den Kopf an die vor ihm liegende Fahrerkabine angeschlagen habe, so ein junger Zeuge. Er habe beim Blick nach draußen nur weit entfernte Autos erkennen können, jedoch keine in der unmittelbaren Umgebung.

Die zweite Zeugin, ein kleines Mädchen, wollte allerdings gehört haben, wie der Busfahrer die Vollbremsung angekündigt habe. Nachdem einige Kinder im Bus herumgelaufen seien, habe der 62-Jährige diese leicht verärgert aufgefordert, sich hinzusetzen, da dies gefährlich sei. Kurz darauf sei es dann zur Vollbremsung gekommen.

Die Staatsanwältin sah die Anklage bestätigt und ging davon aus, dass die kleineren Unterschiede in den Aussagen der Kinder aus einer altersbedingt unterschiedlichen Wahrnehmung resultieren würden.

Staatsanwältin sah Anklage bestätigt

Der Verteidiger war anderer Meinung. Es sei überhaupt „zweifelhaft, ob die Kinder das Verkehrsgeschehen richtig beurteilen können“. Bei einer tatsächlichen Vollbremsung wäre aufgrund des relativ vollen Busses wohl deutlich mehr passiert, meinte er. Die Aussagen der Zeugen überzeugten ihn nicht. Dass sein Mandant bereits unter Vorverurteilungen leide, sei bereits Strafe genug.

Der 62-Jährige erklärte gegen Ende, dass er immer sehr vorsichtig sei, auf die Kinder achte und keinesfalls grundlos bremsen würde. In den Augen von Richterin Resch waren die Aussagen der Kinder zwar „unterschiedlich, aber nicht widersprüchlich“, weshalb sie gegen den Mann schließlich eine Geldstrafe verhängte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Florian Zerhoch