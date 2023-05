Mit Adnan Maral vor der Kamera - und dazu muht die Kuh

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Grillen im Freien: Schauspieler Adnan Maral und Köchin Ivana Sanshia Austermayer standen in Pähl vor der Kamera. © Ralf Ruder

Der Schauspieler Adnan Maral dreht auf dem Gut Hartschimmel Folgen von „Grillen mit Ivana und Adnan“. Und dabei wird schnell klar: Die schönste Kulisse ist immer noch die Natur.

Pähl – Es brummt. Immer lauter. Hoch droben fliegt ein Hubschrauber vorbei. Und unten, auf dem Gut Hartschimmel, bedeutet das: Pause. Denn dort laufen zu diesem Zeitpunkt zwei Kameras. Sie halten gerade fest, wie Adnan Maral die Haut von einem geräucherten Fisch löst. Es kommt saftiges Fleisch zum Vorschein, das Maral und Ivana Sanshia Austermayer gleich kosten. Dann brummt’s am Himmel. Die Szenerie stoppt.

Als der Hubschrauber endlich nicht mehr zu hören ist, geht’s weiter. Maral und Austermayer stehen für „Grillen mit Ivana und Adnan“ vor den Kameras. Insgesamt acht Teile umfasst die neue Staffel der Serie des Bayerischen Rundfunks, die ab dem 7. Mai sonntags ab 17.15 Uhr ausgestrahlt werden.

Nervosität hielt sich in Grenzen

Maral, der als Schauspieler unter anderem durch „Türkisch für Anfänger“ einem großen Publikum bekannt wurde, steht seit 2020 für den BR am Grill. Aus regionalen Produkten zaubert er dabei stets mit einem Koch an seiner Seite internationale Gerichte – beziehungsweise nun mit einer Köchin. Austermayer ist ab dieser Staffel neu dabei, ersetzt Ali Güngörmüs. Obwohl sie wenig TV-Erfahrung hat, hielt sich die Nervosität bei den Dreharbeiten in Pähl in Grenzen. „Feuer, Messer, Holzbrett, da fühle ich mich wohl“, sagt sie.

Und obendrein Adnan Maral an ihrer Seite, der schon ein Fan von ihren Kochkünsten ist. „Es ist grandios, alles, was sie gekocht und gegrillt hat, schmeckt sehr gut“, schwärmt der Schauspieler. Bei den Aufnahmen in Pähl verarbeiten die beiden unter anderem Fisch aus einem fränkischen Familienbetrieb. Auf indische Art und Weise. Dafür braucht Austermayr auch eine Zwiebel, die Maral schnell holen geht. Als er wiederkommt, grinst die Köchin. „Das ist eine Schalotte“, korrigiert sie den Schauspieler charmant. Und die Kameras halten es fest.

In der Ferne muht eine Kuh

Insgesamt zehn Helfer sind bei den Dreharbeiten mit vor Ort, kümmern sich um die Aufnahmen, den Ton, die Regie und sorgen für einen ansehnlichen Hintergrund. Da muss schon mal ein Hänger vom Hof geschoben werden, da wird mal eine Tür ordentlich geschlossen.

„Wir wollen zeigen, dass man überall Kochen und Grillen kann“, sagt Adnan Maral, der die zubereiteten Speisen später gemeinsam mit Austermayer und Gästen isst. In Pähl stehen die beiden Hauptdarsteller auf einer grünen Wiese, kaum 50 Meter entfernt grasen Schafe. Mini, ein Mischlingshund im Pullunder, flitzt herum – er gehört zum Filmteam. In der Ferne muht eine Kuh. Pure Idylle.

In den Drehpausen wird gekostet

„Wir haben hier große Freiheiten und eine tolle Gastgeberin“, sagt Produzentin Franziska Maral. Auch frühere Folgen seien in Pähl aufgenommen worden. „Es gibt hier Ruhe und den Weitblick. Das schätzen wir sehr.“

Dass ab und an mal ein Hubschrauber vorbeifliegt, kann diesen Eindruck auch nicht trüben. Und ist auch nicht immer unbedingt zum Nachteil der beiden Köche. Denn als es in Pähl wieder leise wird, wiederholen Adnan Maral und Ivana Austermayer die Sekunden vor der Unterbrechung noch einmal – und kosten erneut den Fisch. Scheint zu schmecken – beide tanzen vor dem Grill. Es könnte wohl schlimmere Wiederholungen geben.