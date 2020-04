Großeinsatz wegen Garagenbrandes in Fischen

Kleine Ursache, große Auswirkung: Eine glühende Zigarette hat wohl den Brand in einer Garage in Fischen ausgelöst.

von Kathrin Hauser schließen

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungssanitätern war am Samstagnachmittag in Fischen im Einsatz, um zu verhindern, dass ein Feuer, das sich in einer Garage am Ammerweg entzündet hatte, auf das rund eineinhalb Meter entfernte Wohnhaus übergriff.