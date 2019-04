Am Pähler Sportplatz steht Sanierung an

Auf dem Sportgelände des TSV Pähl stehen dringende Sanierungsarbeiten an, da die Drainage nicht richtig funktioniert. Der Sportverein, der jetzt seine Hauptversammlung hatte, baut bei dem anstehenden Projekt auch auf die Eigenleistung seiner Mitglieder.

Pähl – „Der Tennisplatz säuft immer wieder mal ab“, stellt Dieter Fottner fest. Grund dafür sei die nicht mehr funktionierende Entwässerung, wie der Vorsitzende des TSV Pähl bei der Hauptversammlung sagte. Das Sportgelände mit seinen zwei Fußballplätzen, drei Tennisplätzen und einer Stockschützenanlage ist vor 22 Jahren gebaut worden. Dabei wurde laut Fottner auch eine Drainage eingebaut, wie dies bei Sportplätzen üblich ist. Trotzdem gibt es Probleme.

Das Wasser läuft nicht schnell genug in die Zisterne ab, in der es gesammelt wird, um dann wieder für die Bewässerung des Sportplatzes genutzt zu werden. Eine Untersuchung der Drainagen mit einer Kamera habe die Ursache sichtbar gemacht. In den Kanal wachsen Wurzeln ein, außerdem ist er stellenweise durch Schwemmgut verstopft und daher nicht mehr vollständig durchgängig. Eine Generalsanierung sei daher unumgänglich. Sie soll noch heuer ausgeführt werden.

Ein Problem ist dabei laut Fottner, dass die Entwässerungsanlage offensichtlich nicht genau dokumentiert ist. So sei ein Sickerschacht, der im Plan eingezeichnet ist, nicht gefunden worden. Laut Fottner soll die Sanierung nach einer „vorsichtigen Kostenschätzung 30 000 bis 40 000 Euro“ kosten, wobei der Sportverein hoffe, einen Teil der Summe durch Eigenleistung der Mitglieder einsparen zu können.

250 Mitglieder kamen hinzu

Dies habe beim Bau der Sporthalle vor fünf Jahren auch gut funktioniert. Die Halle habe sich als gute Investition erwiesen. Sie sei „sehr gut ausgelastet“, so der Vorsitzende, wozu auch die tägliche Nutzung durch die Schule beitrage. Durch das verbesserte Sportangebot seien 250 neue Sportler zum Verein gekommen, der jetzt 730 Mitglieder hat.

Dies wirkt sich auch auf die Finanzen aus. Für das Vorjahr konnte den 60 in der Versammlung anwesenden Mitgliedern ein Plus von 10 000 Euro mitgeteilt werden. Die Wahlen brachten keine Veränderungen. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig für drei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Der TSV Pähl ist heuer 60 Jahre alt, was im Juni gefeiert wird. Noch vorher wird das Sportangebot um eine Boule-Bahn erweitert. Ihre Eröffnung ist für Ostermontag geplant.

Geehrt wurden bei der Hauptversammlung des TSV Pähl: für 50 Jahre Mitgliedschaft Werner Kolahsa, für 40 Jahre Franz Christl, Erich Graf und Johann Knopf jun. sowie für 25 Jahre Rudolf Danzer.

Alfred Schubert