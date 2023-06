„Ich spüre ein neues Lebensgefühl, die große Freiheit“

Von: Alfred Schubert

„Die ersten zwei, drei Tage hat es mich schon ein bisschen gehunzt": Nach seiner Abwahl hat Ex-Bürgermeister Werner Grünbauer gehadert.

Werner Grünbauer war zwölf Jahre lang Bürgermeister von Pähl. Mit dem Ende seiner zweiten Amtszeit am 27. Juni scheidet er aus dieser Funktion aus. Die Heimatzeitung sprach mit ihm über den Wechsel ins Privatleben und seine weiteren Pläne. Das Interview wurde einen Tag, bevor Marius Bleek seinen Rücktritt vom Amt bekannt gegeben hat, geführt.

Wie fällt Ihr Rückblick auf die zwölf Jahre als Bürgermeister aus?

Ich denke, dass ich gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und unseren Bürgern viel erreicht habe: die Ansiedlung des Supermarkts in Fischen, den Erhalt der Poststelle, die Sanierung des Erholungsgeländes in Aidenried, die Organisation von Corona-Impfungen, die Unterstützung älterer Bürger in der Pandemie und die Erneuerung von Einrichtungen der Infrastruktur. Ein großer Erfolg zu Beginn meiner Amtszeit war sicher die Rettung des Sportheims, das im Rohbau stand und dessen Abriss bereits von einigen gefordert wurde. Zum Schluss meiner Amtszeit war es nicht mehr so schön. Wenn gezielt Stimmung gegen Maßnahmen gemacht wird, wohlwissend, dass ich keine Wahl habe, und von wenigen Gemeinderäten alles boykottiert wird, und wenn Gemeinderäte ihr Mandat für private Interessen nutzen, dann ist das nicht mehr meine Welt. Ich bin angetreten, um die Gemeinde weiterzuentwickeln und nicht für eigene Zwecke zu benutzen. Der ein oder andere Gemeinderat sollte über einen Rücktritt nachdenken.

Wie war der Abschied aus dem Amt?

Die ersten zwei, drei Tage hat es mich schon ein bisschen gehunzt, weil mir die Kollegen gefehlt haben. Aber jetzt, wo ich ein Stück weit davon entfernt bin, spüre ich ein neues Lebensgefühl, das auch mit viel Geld nicht zu bezahlen ist, die große Freiheit.

Haben Sie noch Ambitionen in der Lokalpolitik?

Solche Ambitionen habe ich nicht. Ich will nicht mehr kandidieren, auch nicht für den Gemeinderat. Ich will auch die Sitzungen nicht besuchen. Ich werde das politische Geschehen in Pähl aber aufmerksam verfolgen.

Werden Sie Ihre Erfahrung anders nutzen, zum Beispiel durch Engagement in einer Partei?

Nein. Früher habe ich das Engagement in einer Partei in Erwägung gezogen, aber mittlerweile kenne ich die Spielregeln. Ich weiß, was da abseits der Sachebene abgeht, und dafür stelle ich mich nicht zur Verfügung. Ich ziehe es vor, das Rentnerdasein zu genießen.

Wird Ihnen da nicht langweilig?

Das weiß ich noch nicht. Ich werde meiner Frau in der Landwirtschaft helfen. Wir züchten Murnau-Werdenfelser, haben eine Lohnkutscherei und Ferienwohnungen. Da gibt es immer was zu tun. Und ich will die freie Zeit nutzen, um wieder mehr bei der Familie zu sein. Die hat in den vergangenen Jahren sehr zurückstecken und leiden müssen. Außerdem will ich wieder mehr Sport treiben, Mountainbike fahren, Tennis spielen und Skilanglaufen. Das hier ist eine schöne Region, und bei Radtouren kann man viel entdecken.

Was wünschen Sie Pähl für die Zukunft?

Ich wünsche Pähl vor allem, dass diejenigen, die den Ort in eine nicht zu verantwortende Situation gebracht haben, es jetzt besser machen und ihre Konsequenzen ziehen.

