Zu viele Anmeldungen

Alle vier Einrichtungen der Kinderbetreuung in Pähl mussten Eltern mitteilen, dass der Platz nicht für alle Kinder reicht. Allein bei der Mittagsbetreuung sieht der Gemeinderat eine Lösung des Problems.

VON ALFRED SCHUBERT

Pähl – In Pähl gibt es für Kinder einen Kindergarten, eine Krippe, einen Hort und eine Mittagsbetreuung. Alle Einrichtungen haben eines gemeinsam: Ihre Kapazität reicht nicht mehr aus. Die aktuellen Zahlen teilte Ursula Herz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit, die sie stellvertretend für Bürgermeister Werner Grünbauer leitete.

Im Kindergarten ist das Problem am geringsten: 22 Plätze werden frei, weil Kinder in die Grundschule wechseln. Von den 24 Familien, die einen Platz wollten, bekamen nur zwei eine Absage. Schlechter sieht es im Hort aus. Von den 15 Plätzen wird nur einer frei, sodass bei acht Anmeldungen sieben Absagen ausgesprochen werden mussten. In der Krippe werden neun der 15 Plätze frei, es gab aber 24 Anmeldungen, so dass zwölf Kinder aus dem Gemeindegebiet und drei Auswärtige nicht aufgenommen werden können.

Auch die Mittagsbetreuung in der Kleinen Schule hat das Problem. Derzeit werden dort 17 Kinder in einem Raum betreut. Acht Kinder wurden angemeldet, der Hälfte musste abgesagt werden. Bei der Mittagsbetreuung ist eine Steigerung der Kapazität möglich, wenn sie einen weiteren Raum bekommt, wie Deniz Kleber und Gabi Vossen in einem Brief an Grünbauer erklärten. Einen solchen Raum gibt es in dem Haus, allerdings wird dieser vom „Freundeskreis Ortsgeschichte“ als Archiv genutzt. Die beiden Unterzeichnerinnen des Schreibens legen aber Wert darauf, dass der Freundeskreis nicht hintergangen werde. Eine Nutzung des Raums sei nur wünschenswert, wenn es für das Archiv einen anderen Raum gebe. Dann sollte ein Durchbruch in der Wand eine Verbindung schaffen, was die Nutzung der Räumlichkeiten erleichtern würde.

Die Gemeinderäte halten die Ausweitung der Mittagsbetreuung in der Kleinen Schule für sinnvoll, wenn ein anderer Platz fürs Archiv gefunden wird. Herz hält den alten Pfarrhof für geeignet. Richard Graf stimmte mit der Begründung zu, ein Archiv passe gut in ein historisches Gebäude. Andreas Ottinger schlug vor, die Entscheidung über die Mittagsbetreuung zu vertagen, um Zeit für die Raumsuche zu haben.

Claudia Klafs legt Wert darauf, dass die Angelegenheit schnell erledigt wird, weil die Eltern „Planungssicherheit brauchen“. Der Kindergarten in Fischen wurde nicht berücksichtigt, da aufgrund der noch laufenden Anmeldung keine Zahlen vorlagen.

Der Gemeinderat hatte bereits beschlossen, das Gebäude neben der Schule, in dem sich jetzt das Rathaus befindet, für die Kinderbetreuung umzubauen. Dafür sollte ein neues Rathaus gebaut werden, was aber durch einen Bürgerentscheid verhindert wurde (wir berichteten).

Von der Fraktion der Freien Wähler wurde jetzt im Gemeinderat gefordert, den Gemeinderäten „grundlegende Informationen“ zur Verfügung zu stellen, anhand derer sie weitere Entscheidungen treffen. Sie legten eine Forderungsliste mit zehn Punkten vor. Unter anderem wollen sie, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen auf der Grundlage von Bevölkerungsprognosen und gesetzlichen Regelungen ermittelt wird, und dass ein Gutachten über die Bausubstanz des alten Rathauses erstellt wird. Außerdem sollen die Bürger an der Planung beteiligt werden.