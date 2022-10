Von „The Voice of Germany“ in Peter Maffays Tonstudio

Auch im Garten ihrer Eltern in Pähl greift Melli Zech zur Gitarre. © Sabine Näher

In der Show „The Voice of Germany“ kam Melli Zech nicht weiter. Doch die Musikerin aus Pähl geht auch ohne Fernsehbekanntheit ihren Weg. Die 23-Jährige wurde von Peter Maffay sogar in sein Studio in Tutzing eingeladen.

Pähl – „Habe ich das jetzt richtig gehört: Du kommst aus Pähl?“, fragte Peter Maffay die Sängerin mit sichtlichem Erstaunen. Die nickte freudestrahlend. Und obwohl Melli Zech es Mitte September nicht schaffte, dass die Jury sich während ihrer Gesangsdarbietung auf der „The Voice of Germany“-Bühne in den roten Sesseln zu ihr umdrehte, bereut sie ihre Teilnahme keinen Augenblick. „Das war eine wunderbare Zeit! Ich konnte es voll genießen“, erzählt sie im Garten ihres Elternhauses in Pähl sitzend. „Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Wir sind in der kurzen Zeit ganz stark zusammen gewachsen.“

Kein Neid? Keine Missgunst? Man glaubt es kaum und fragt nochmals nach. Doch Zech schüttelt entschieden den Kopf. „Alle haben sich gegenseitig total unterstützt.“ Und auch das gesamte Team sei sehr um das Wohlergehen der Teilnehmer besorgt gewesen.

Hörvermögen war beeinträchtigt

Und wie war das jetzt mit Peter Maffay? „Er hat mich in sein Studio nach Tutzing eingeladen“, so die junge Musikerin. Aber gemeldet habe er sich bislang noch nicht. „Das wird er sicher auch nicht tun, ehe die laufende Staffel abgeschlossen ist“, vermutet sie. Dabei hat sie es bisher auch ohne Protektion geschafft.

Zechs Werdegang ist insofern ungewöhnlich, als sie an einer Form der Leukämie erkrankt zur Welt kam und ihr Hörvermögen dadurch beeinträchtigt war. Erst bei ihrem Schuleintritt wurde das medizinisch dokumentiert, sie kam auf die Sprachförderschule in Weilheim und wurde am Ohr operiert. Ihr Klassenlehrer riet den Eltern, das Mädchen ein Instrument erlernen zu lassen. Das könne therapeutischen Nutzen haben. Die Sechsjährige entschied sich für die Gitarre und bekam das erste Instrument zu Weihnachten geschenkt.

Mit 14 kamen die ersten Auftritte

Auch bei der Suche nach dem passenden Lehrer hatte sie Glück. Denn die Zechs wurden bei Max Pissarski, der in Weilheim und Peißenberg unterrichtet, fündig. „Wir haben bis heute Kontakt. Das ist wie eine Seelenverwandtschaft“, schwärmt die Pählerin. „Max war so ein richtiger Rocker, mit langen Haaren, der zwei verschiedene Schuhe trägt. So eine richtig coole Socke – darauf fährt man als Kind natürlich voll ab.“ Er war nicht nur der Gitarrelehrer, sondern wurde Bezugs- und Vertrauensperson. Und er ermutigte seine Schülerin, zur Gitarre zu singen und eigene Songs zu schreiben.

Als sie gerade einmal zwölf Jahre war, verhalf er ihr zum ersten Bühnenauftritt. „Da war ich natürlich total aufgeregt, aber auch superstolz“, erinnert sich Zech. Zuvor habe sie nämlich nie vor Zuhörern gespielt, nur für sich alleine in ihrem Zimmer. Ihre Mama sei auch entsprechend nervös gewesen, ob ihr Kind das wohl schafft. Doch der Auftritt war ein solch positives Erlebnis, dass sie beschoss: „Das will ich jetzt öfter haben!“

Pissarski, der in der Region häufig konzertierte, nahm seine Schülerin ab und an zu Gastauftritten mit. So konnte Zech langsam in die Rolle auf der Bühne hinein wachsen. „So ab 14 hatte ich dann regelmäßig eigene Auftritte“, erinnert sie sich. Und mit 15 hatte sie die erste Band. Zwei Gitarristen, ein Schlagzeuger und ein Bassist aus München suchten eine Sängerin – und fanden Zechi. „Das war ein Riesenschritt für mich – und der perfekte Türöffner in die Münchner Musikszene.“

Mehr Follower auf Instagram

Dort, ebenso wie im ebenfalls regen Augsburger Kleinkunstleben, hat sie seither regelmäßig Auftritte. Nach der 9. Klasse, die sie auf der Peißenberger Montessori-Schule abschloss, konnte sie die schulische Laufbahn guten Gewissens beenden, da die künstlerische Karriere schon in Gang gekommen war. „Ich wusste, ich will Musik machen“, erklärt die 23-Jährige. Ihre Eltern haben ihr dann eine Ausbildung an der Deutschen Pop-Akademie in München ermöglicht. Dort standen neben dem Songwriting auch Fächer wie Tontechnik und Musikmanagement auf dem Stundenplan. Mit dem Diplom als Musikproduzentin ging die Pählerin, die in der Zwischenzeit weiterhin konzertierte, dort ab.

Der Fernsehauftritt neulich hat ihr neue Follower auf Instagram und Anfragen für Konzerte und Produktionen gebracht. So schaut die Pählerin, die nicht in der Großstadt leben möchte und das Landleben über alles schätzt, durchaus optimistisch in die Zukunft.

Sabine Näher