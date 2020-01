„Dorfbewegung“ jetzt auch mit Männern

In Pähl tritt „Die Dorfbewegung“ erneut zu den Kommunalwahlen an. Diesmal stehen auch Männer auf der Liste.

Pähl– Nach dem Einzug in den Gemeinderat vor sechs Jahren hat sie sich in ihrer Mitgliederversammlung dazu entschieden, eine Liste für die Gemeinderatswahl 2020 aufzustellen. „Wir sind überzeugt, dass wir im Gemeinderat neue Sichtweisen und Ideen einbringen konnten“, so die Gemeinderätinnen Ursula Herz und Claudia Klafs in einer Mitteilung. Es sei ein schönes Gefühl, bei der Gestaltung von Pähl, das beiden zur Heimat geworden sei, mitzuwirken. Als Zugezogene konnten die beiden mit einem Blick von außen an Sachverhalte herangehen und Prozesse der Entscheidungsfindung objektiv mitgestalten, heißt es weiter.

Nachdem die Dorfbewegung 2013 mit einer reinen Frauenliste bei der Wahl angetreten war, sind auf der aktuellen Liste auch Männer zu finden.

Sie wollen in den Gemeinderat:

1-3 Claudia Klafs, 50, Wirtschaftsprüferin 4-6 Ursula Herz, 52, Lehrerin 7-9 Irene Popp, 57, Bäuerin 10-12 Serge Eric Dongmo Nawo, 39, Entwicklungsingenieur 13-15 Sevync Querini-Krämer, 62, Beraterin 16-18 Lena Seifert, 37, Tierärztin 19-20 Roland Pietzcker, 61, Geschäftsführer 21-22 Josefine Herz, 23, Studentin 23-24 Markus Förster, 57, Arzt 25-26 Daniela Petersen-Miecke, 58, Ärztin 27-28 Ulrike Brutscher, 43, Sozialpädagogin