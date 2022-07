Anderen helfen in „griabiger Gesellschaft“: Jugendfeuerwehren des Landkreises treffen sich in Pähl

Ihr Können zeigten die Nachwuchskräfte beim Kreisjugendfeuerwehrtag. © Gronau

Die Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Weilheim-Schongau trafen sich in Pähl, um sich auszutauschen und in verschiedenen Disziplinen zu messen.

Pähl – Auf die Frage, warum er bei der Jugendfeuerwehr ist, braucht Maxi Horn nicht lange zu überlegen. Der 17-jährige Schüler aus Antdorf hat sich für die Feuerwehr entschieden, weil er Menschen helfen möchte, und wenn das in „griabiger Gesellschaft“ wie bei der Feuerwehr möglich ist, dann umso besser.

Am Kreisjugendfeuerwehrtag nimmt er schon zum zweiten Mal teil. Zum ersten Mal 2019 in Schongau, jetzt in Pähl. Wichtig ist ihm beim Wettbewerb der Spaß, „es ist aber auch Ehrgeiz dabei“. Für die Ausbildung bei der Feuerwehr hat er Ziele: Atemschutzträger und Gruppenführer will er werden.

Zum Austausch und Messen in Disziplinen: Jugendfeuerwehren treffen sich in Pähl

Auch die 13-jährige Verena Bocksberger, die erst seit heuer in der Jugendfeuerwehr ist, will in der Antdorfer Feuerwehr bleiben, wo sie mit Freunden etwas Nützliches machen kann, weil „die Feuerwehr gebraucht wird“. Die netten Leute und die schöne Gemeinschaft in der Gruppe sind für Anna Bertl wichtig. Die 15-jährige Peitingerin, deren Vater auch bei der Feuerwehr ist, hat sich „schon immer dafür interessiert, weil man da anderen Menschen helfen kann“.

Den Kreisjugendfeuerwehrtag gibt es laut Stefan Himml seit 1985, heuer zum 36. Mal. Begonnen hat der Wettbewerb in Schongau. 2019 war nach einer unterbrechungsfreien Reihe erst einmal Schluss – wieder in Schongau, „denn da kam das böse C-Wort“, so der Kreisbrandmeister.

Jubiläum in Pähl: 180 junge Feuerwehrler zwischen 12 und 17 Jahren dabei

Himml dankt der Pähler Feuerwehr und ihrem Kommandanten Martin Blobner, dass sie anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ihrer Jugendfeuerwehr wieder ihr Haus und das Gelände für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt haben – zum dritten Mal nach 2005 und 2015.

„Die haben eine Menge Arbeit reingesteckt“, lobt er die drei Dutzend Helfer, die die Halle ausgeräumt und mit Biertischen bestückt hatten. Auch für eine Brotzeit und die bei der Hitze ausreichende Menge an Getränken hatten sie gesorgt, was bei 18 Jugendfeuerwehren mit insgesamt rund 180 Teilnehmern im Alter von zwölf bis 17 Jahren eine beachtliche Herausforderung sei.

Von Zielspritzen bis Schlauchrollen: Nachwuchskräfte sammelten fleißig Punkte

Hinzu würden die vielen Stunden Arbeit kommen, die der für die Jugendarbeit zuständige Kreisbrandmeister Günter Drobilitsch und die Ausbilder in den Jugendfeuerwehren beim Training geleistet haben. Schließlich wollten die Nachwuchskräfte beim Zielspritzen, Leinenbeutelwerfen, Schlauchrollen und Saugleitungskuppeln Punkte sammeln.

Sieger wurde die Jugendfeuerwehr Magnetsried. Die folgenden Stockerlplätze belegten die Manschaften aus Pähl und Fischen, Antdorf kam auf den vierten Platz, Peiting auf den fünften. Nächstes Jahr soll der Wettbewerb in Peiting stattfinden –wenn nichts dazwischen kommt. Alfred Schubert

