Gibt es doch eine Hoffnung auf einen Radweg zwischen Fischen und Dießen?

Neuer Anlauf

Von Johannes Thoma schließen

Noch heuer soll der Antrag für ein neues Planfeststellungsverfahren abgegeben werden. Die Chancen, dass die Verbindung tatsächlich gebaut wird, sind indes nach wie vor gering.

Fischen/Weilheim – Seit mindestens vier Jahrzehnten besteht der Wunsch nach einem Radweg zwischen Fischen und Dießen, 2004 wurde ein erstes Planfeststellungsverfahren eingeleitet, das das Staatliche Bauamt 2008 mangels Erfolgsaussichten wieder zurückzog. Grund: Der Naturschutz genießt Vorrang. Durch den Bau eines Radweges würden empfindliche ökologische Bereiche beeinträchtigt, zum Beispiel Wiesenbrüter und Stelzvogel gefährdet.

Einige Jahre war es ruhig um den Radweg

Dann wurde es einige Jahre ruhig um den Radweg – bis ADFC und die drei Gemeinden Pähl, Raisting und Dießen aktiv wurden. Es gab 2017 wöchentliche Raddemos und 2018 einen politischen Vorstoß der Bürgermeister der beteiligten Gemeinden bei der Staatsregierung. Seit 2021 hat das zuständige Staatliche Bauamt in Weilheim auf Anweisung des Innenministeriums mit neuen Untersuchungen auf der alten Trasse begonnen. „Wir haben wieder vollkommen von vorn angefangen“, so Andreas Lenker, zuständiger Mitarbeiter am Bauamt. Man versuche nun, die Planung so zu verändern, dass sie genehmigungsfähig sei. Walle, Wassergräben, Gitterroste oder ein aufgeständerter Wegabschnitt, eventuell sogar in einem Tunnel, kämen in Frage. Der rund 2,7 Kilometer lange Weg müsse eine Breite von mindestens 2,5 Metern, besser 3,0 Meter, haben.

Noch seien die Planungen nicht abgeschlossen, bis Ende des Jahren sollen die Unterlagen bei der Regierung von Oberbayern eingereicht werden. Die entscheidet dann, ob ein Planfeststellungsverfahren – eine Art Baugenehmigungsverfahren für Großprojekte – eingeleitet wird. Dann kommen auch alle Betroffenen zu Wort.

Staatliches Bauamt ist hoffnungsvoll

„Wir hoffen, dass wir das Projekt durchbekommen“, so Lenker. Optimistisch stimmt ihn, dass dem Radverkehr heute eine ganz andere Bedeutung beigemessen werde als noch vor zwei Jahrzehnten. Allein für die Neuaufnahme der Planungen rechnet er mit Kosten von rund 450 000 Euro. „Wir haben viel Geld und viel Kapazitäten investiert“, so Lenker. Vieles sei an externe Büros vergeben worden, die mindestens eine Autostunde von der Birkenallee entfernt ihren Sitz haben. Man wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, dass den Planern Voreingenommenheit vorgeworfen werde.

Allerdings hätten sich die Gesetze im Bereich „Naturschutz“ nicht groß geändert, so Lenker. Und genauso sieht es auch Helmut Hermann, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutzes: „Die Faktenlage ist gleich geblieben. Ich verstehe nicht, warum da so ein Tanz aufgeführt wird.“ Außerdem gebe es jetzt sogar eine Alternative: die Raistinger Schleife, die zudem landschaftlich sehr attraktiv sei – wenn auch 2,7 Kilometer länger. Der Naturschutz allgemein und das neue Versöhnungsgesetz seien eindeutig in ihren Aussagen: Gibt es eine Alternative zum geplanten Projekt, darf nicht noch mehr Fläche versiegelt werden, so Hermann. Beim besagten Weg werden laut Hermann rund 8500 Quadratmeter versiegelt und noch einmal die gleiche Fläche zwischen Straße und Radweg sowie an den Böschungen würde ökologisch entwertet.

Drei Gemeinden und der Landkreis sind interessiert

Die Raistinger Schleife ist nach Ansicht von Lenker jedoch keine echte Alternative, sie werde kaum angenommen. Rund die Hälfte der Radler radle trotzdem weiterhin über die viel gefährlichere und viel befahrene Birkenallee, so Lenker. Für ihn sei ein Radweg machbar, schließlich hätten sich die Tiere im Vogelschutzgebiet auch an die 10 000 Autos gewöhnt, die dort jeden Tag vorbeifahren. Weit störender könnten Hunde sein, die beim Gassigehen auf dem Radweg die Vögel stören könnten.

Laut Hermann sind vor allem die drei Gemeinden und der Landkreis interessiert, den Weg entlang der Staatsstraße zu bauen. Das könnte auch daran liegen, dass dann der Freistaat für die Baukosten aufkommen würde. Einig sind sich Lenker und Hermann auch bei einer anderen Sache: Sollte die Regierung von Oberbayern das Planfeststellungsverfahren tatsächlich einleiten und es käme zu einem Beschluss, würde in jedem Falle die unterlegene Seite dagegen klagen.