Marius Bleek ist Pähls neuer Bürgermeister

Von: Alfred Schubert

Teilen

Marius Bleek kam mit seiner Lebenspartnerin Vanessa in Rathaus, wo er um 19.30 Uhr erfuhr, dass er zum Bürgermeister gewählt worden ist. © Alfred Schubert

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Pähl am Sonntag stand um 19.30 Uhr fest. Der Polizeibeamte aus Germering, Marius Bleek, hat mit 770 Stimmen gewonnen. Sein Kontrahent und bisheriger Amtsinhaber, Werner Grünbauer, erhielt 575 Stimmen.

Pähl – Im Wahlbezirk Pähl lag der Amtsinhaber Werner Grünbauer mit 226 Stimmen knapp vor Bleek, der 224 Stimmen bekam. In Fischen lag Bleek mit 179 Stimmen vor Grünbauer mit 131 Stimmen. In der Briefwahl lag Bleek ebenfalls vorne. Er erhielt 367 Stimmen, Grünbauer 218 Stimmen. Von den 1345 gültigen Stimmen entfielen insgesamt 770 auf Bleek, 575 auf Grünbauer. Damit hat Bleek 57,2 Prozent der gültigen Stimmen erhalten, Grünbauer 42,8 Prozent.

Grünbauer: „Pähl hat gewählt.“

13 Stimmzettel waren ungültig. Von den 2056 Wahlberechtigten im Gemeindegebiet hatten sich 1358 an der Wahl beteiligt, was 66 Prozent entspricht.

Grünbauer kommentierte das Ergebnis mit knappen Worten: „Pähl hat gewählt.“

Bleek sagte, dass er sich „richtig freue“ und den Wählern für das Vertrauen danke, das sie ihm geschenkt haben. Er werde sich „der Aufgabe mit großem Respekt und der gebotenen Demut stellen“.

Unmut bei Anliegern

Grünbauer war 2011 für sechs Jahre zum Bürgermeister gewählt worden, nachdem Klaus Pfeiffer nach seiner halben Amtszeit zurückgetreten war. 2017 wurde er für sechs Jahre wiedergewählt. In seiner zweiten Amtsperiode kam es durch die vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossenen Verbesserungen der Bergstraßen in Pähl und der Straße „Am Weißbach“ in Fischen zu Unmut bei den Anliegern, da diese Erschließungsbeiträge zahlen mussten. Widerstand gab es auch von den Betroffenen der Eselfarm Asinella. In dem Unternehmen hat Grünbauer einen Gewerbebetrieb gesehen, der im Außenbereich nicht zulässig ist, während die Betreiber ihn als Zweig eines landwirtschaftlichen Betriebs sehen.

Unbefangen an die Arbeit gehen

Grünbauer setzte in beiden Amtsperioden einen Schwerpunkt auf die Wirtschaftspolitik, vor allem auf die Ausweisung von Gewerbegebieten für einheimische Betriebe. Aus einer verschuldeten Gemeinde machte er in den zwölf Jahren eine der reichsten Gemeinden im Landkreis.

Bleek hatte bei seiner Vorstellung in die Waagschale geworfen, dass er als Auswärtiger, der keinen Grundbesitz in Pähl hat, unbefangen an die Arbeit als Bürgermeister herangehen kann. Der 29-Jährige aus Germering ist Bundespolizist und arbeitet am Hauptbahnhof in München. Von dieser Tätigkeit will er sich für seine Zeit als kommunaler Wahlbeamter ab 1. Juli freistellen lassen.