Zweiter Kandidat fürs Bürgermeisteramt in Pähl

Nach Simon Sörgel nun Alexander Zink

Von Dieter Röttig schließen

Die für den 8. Oktober angesetzte Bürgermeister-Wahl in Pähl wird spannend: Nach dem ehrgeizigen Quereinsteiger Simon Sörgel wirft mit Alexander Zink ein kommunalpolitisches Urgestein seinen Hut in den Ring.

Pähl – Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Alexander Zink war von 2002 bis 2020 Gemeinderat für die Liste „Bürger für Pähl-Fischen“ und ab 2011 Vize des abgewählten Bürgermeisters Werner Grünbauer. Bei den letzten Kommunalwahlen trat Zink nicht mehr an, wurde von seiner Gruppierung jetzt aber zu einem Comeback als Bürgermeister-Kandidat überzeugt.

Da er Anfang des Jahres seine Kanzlei von München nach Pähl verlegt hat, wäre er als zunächst ehrenamtliches Gemeindeoberhaupt stets vor Ort. Sollte man sich bei den nächsten regulären Wahlen 2026 wieder für einen hauptberuflichen Bürgermeister entscheiden, sei er für eine Kandidatur bereit.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung betonte Alexander Zink, die nach den Dauerquerelen im Gemeinderat und dem Desaster nach der letzten Bürgermeisterwahl dringend erforderliche Rückkehr zur Sachpolitik habe ihn bewogen, kommunalpolitisch aufs Neue aktiv zu werden: „Wir müssen die verbrannte Erde wieder fruchtbar machen!“

Wachstum behutsam beschränken

Er hoffe sehr, dass die Pähler und Fischener trotz der missglückten letzten Bürgermeister-Wahl nochmals zur Urne gehen bzw. das Briefwahl-Angebot annehmen werden. Immerhin finden gleichzeitig die Landtags- und Bezirkstag-Wahlen statt. Zunächst aber braucht der Kandidat 60 Unterschriften von Pähler und Fischener Bürgern auf der „Unterstützerliste“, die bis zum 28. August im Rathaus aufliegt.

Sollte Alexander Zink gewählt werden, will er als erste Schwerpunkte die Erweiterung der Schule, die Sanierung des Rathauses und den Bau eines Kindergartens in Fischen voranbringen. Die Ausweitung des Gewerbegebiets und die Ausweisung von Baugrundstücken würde er nach hinten schieben: „Wenn Pähl wachsen soll, muss auch die Infrastruktur mitwachsen.“ Er wirft die Frage auf, ob Pähl ein schmuckes und lebenswertes Dort bleiben oder zu einem Wohnort für München-Pendler mutieren solle. Das Wachstum müsse man behutsam beschränken und bei allen Planungen künftige demografische Wellen mit einbeziehen.

Mitglied bei der Feuerwehr

Obwohl Pähl nach Penzberg die höchste Steuerkraft des Landkreises verzeichne, sei bald „mit dem Ende der fetten Jahre“ zu rechnen. Die Mittel würden knapper, umso behutsamer müsse man damit umgehen. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sei er schließlich ständig mit dem Thema konfrontiert. Alexander Zink, Jahrgang 1969, wurde in Starnberg geboren, besuchte die Grundschule in Fischen und Pähl und machte am Gymnasium Weilheim sein Abitur. An der TU München absolvierte er ein Studium als Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur. Seit 2009 ist er als Steuerberater und seit 2003 auch als Wirtschaftsprüfer tätig. 2016 machte er sich selbständig. Zink und seine Frau Sigrid sind stolze Eltern von Töchterchen Klara (10) und Söhnchen Kilian (8). Zusammen mit den Kaninchen Schlappi und Wolke leben sie in der Tutzinger Straße in Pähl. Zink ist seit 1989 aktives Mitglied bei der Feuerwehr Pähl und im Vorstand der Mittagsbetreuung Pähl. Außerdem engagiert er sich in der Pfarrei Pähl.

