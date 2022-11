Nägel im Maisfeld des Pähler Bürgermeisters: Polizei stellt Ermittlungen ein

Von: Johannes Thoma

Teresa (r.) und Christina Grünbauer zeigen, wie der Mais mit Nägeln durchbohrt worden war. © Gronau

Vor rund acht Wochen verteilte ein Unbekannter Nägel in dem Maisfeld des Pähler Bürgermeisters Werner Grünbauer. Nun stellte die Polizei die Ermittlungen ein.

Pähl – Wer die zehn Zentimeter langen Nägel im Maisfeld der Familie Grünbauer in Pähl angebracht hat, wird sich wohl nicht klären lassen. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls hat die Ermittlungen eingestellt. „Der Täter konnte nicht ermittelt werden“, heißt es in dem Schreiben an die Familie Grünbauer. Das teilte Werner Grünbauer, Pähler Bürgermeister, mit.

Wie berichtet, fanden die beiden Töchter der Grünbauers vor rund acht Wochen über 120 Nägel, versteckt in Maiskolben, verteilt über das rund ein Hektar große Feld, das zwischen Pähl und Fischen liegt. Nach dem ersten Entsetzen – „Wer tut denn so etwas?“ – war der Familie rasch klar, wer der Adressat des Anschlags war: Werner Grünbauer in seiner Funktion als Bürgermeister. Die Familie hegt auch einen Verdacht, will diesen aber nicht öffentlich machen.

Nägel im Maisfeld waren nicht die einzigen Beschädigungen am Hof

Der Hof der Grünbauers war in der Vergangenheit öfter Opfer von Beschädigungen: Mehrfach wurden in den vergangenen 20 Monaten Siloballen aufgeschnitten, Glasscherben auf die Pferdekoppel und unter Maschinen und Fahrzeuge gestreut.

Seit dem Anschlag mit den Nägeln sei nichts mehr vorgekommen, so Grünbauer. „Aber das war in der Vergangenheit auch schon so.“ Das bedeute nicht, dass die Sache jetzt erledigt sei. Die Familie Grünbauer hatte nach dem Nägel-Anschlag eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise zum Täter ausgesetzt – ohne Erfolg.