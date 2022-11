Jetzt steht fest: Asinella-Eselfarm darf bleiben — „Wir können aufatmen“

Von: Katrin Kleinschmidt

Streicheleinheiten für Esel gibt’s auch künftig von Anahid Klotz und Gerhard Gregori (Mitte) an gewohnter Stelle. Hier sind sie im August bei einem Ortstermin mit dem Landtagsabgeordneten Johannes Becher (Grüne) zu sehen. © kma

Die Betreiber der Asinella-Eselfarm können aufatmen: Das Landratsamt wird nicht mehr den Abriss der ganzen Anlage im Pähler Außenbereich fordern. Ein Vertrag macht die Duldung möglich. Doch er hat auch Schattenseiten.

Pähl – Nun steht es fest: Die Asinella-Eselfarm bleibt erhalten. „Wir können jetzt aufatmen“, sagt Anahid Klotz, als die Heimatzeitung sie auf ihrem Handy erreicht. Der jahrelange Kampf um das Anwesen in Pähl ist vorbei. Klotz und ihr Mann Gerhard Gregori haben am 28. Oktober einen Vergleichsvertrag mit dem Landratsamt Weilheim-Schongau – das im Namen des Freistaats Bayern handelte – abgeschlossen. Das Geschehen auf dem Anwesen wird nun geduldet.

Asinella-Farm darf bleiben: Euphorie und völlige Begeisterung klingen anders

Darüber informierte Klotz am gestrigen Donnerstag die Medien per E-Mail. Der Vertrag gebe die Möglichkeit, „unsere landwirtschaftliche Tätigkeit sowie die tiergestützten Interventionen in bescheidenem Umfang weiter zu betreiben und so die zwei Betriebe im Rahmen einer sogenannten Sozialen Landwirtschaft fortzuführen“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Trotz einiger Einschränkungen sind wir sehr erfreut darüber, dass wir im Kern unserer seit Jahrzehnten mit voller Überzeugung und Herz ausgeübten Tätigkeit weiterhin nachgehen können.“

Euphorie und völlige Begeisterung klingen anders. Klotz aber will die Vereinbarung nicht kleinreden. „Es ist alles okay“, sagt sie am Telefon. Die Hauptsache sei, dass es weitergehe auf dem Hof, „dass ich meine geliebten Stammkunden weiter empfangen darf“. Und dass die Tiere ihr Zuhause nicht verlieren.

Seit März 2020 war die Zukunft des Hofs ungewiss. Damals hatte das Landratsamt der Familie mit einer Abrissanordnung für die Gebäude auf dem Anwesen gedroht, weil diese Schwarzbauten seien – auch das laut Klotz 1945 von einem Vorbesitzer errichtete Wohnhaus. Da die Behörde den Betrieb obendrein nicht für eine Landwirtschaft hält, wären Klotz und Gregori auch nicht privilegiert gewesen, im Außenbereich zu bauen – eine nachträgliche Genehmigung war somit nicht möglich.

Asinella-Farm darf bleiben: Tausende Menschen unterschieben Petition

Der Streit spitzte sich zu. Mehr als 7000 Menschen unterschrieben eine Petition, setzten sich für den Erhalt der Farm ein. Der Petitionsausschuss des Landtags schaltete sich ein, Ex-Umweltminister Thomas Goppel versuchte zu vermitteln, verschiedene Behörden waren involviert. Die Fronten blieben verhärtet.

Anfang Januar 2022 wurde erstmals eine mögliche Duldung öffentlich angesprochen. Es würden „Gespräche über eine vergleichsweise Einigung stattfinden“, teilte damals das Landratsamt mit. Im August berichtete Gerhard Gregori, dass der vorgelegte Duldungsvertrag nicht akzeptabel sei. Zur selben Zeit lehnte das Landratsamt den Bauantrag für Esel- und Schafstall ab – obwohl der Pähler Gemeinderat seinen Segen gegeben hatte.

Eine Klage gegen den Bescheid wäre möglich gewesen. Doch die Angelegenheit sei „sehr komplex und rechtlich sehr kompliziert“ gewesen, schreiben Klotz und Gregori in ihrer Pressemitteilung. Ein Gerichtsverfahren hätte „nicht die Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss“ gehabt.

So kam es nun doch zum Vergleich. „Diese Vereinbarung hatten wir von Haus aus angeboten“, sagt Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Es habe nur noch kleinere Änderungen gegeben. „Ich bin froh, dass wir uns nun geeinigt haben. Wir hatten ein gutes Gespräch in München.“ Bei einem Termin mit der Regierung von Oberbayern wurde die Einigung erzielt.

Asinella-Farm darf bleiben: Esel-Nachtwanderungen nur noch ein paar Mal im Jahr erlaubt

Die bringt für Klotz und Gregori Einschränkungen mit. „Es gibt ein paar bauliche Anlagen, die weg müssen“, sagt Jochner-Weiß. Laut Klotz handelt es sich um einen Stadl, in dem landwirtschaftliche Utensilien gelagert wurden, sowie eine kleine Hütte am Sandplatz, in der Klotz unter anderem Erste-Hilfe-Sachen oder Getränke aufbewahrt hat. Bis März hat das Paar Zeit für den Abriss. Das Wohnhaus darf zudem nicht bewohnt werden – laut Jochner-Weiß aus Brandschutzgründen. Es bleibt als Schutzhütte stehen. Die Duldung der restlichen Bauten gilt, solange Klotz und Gregori leben. „Die Erben müssen das Ganze dann beseitigen“, sagt Jochner-Weiß. Eine weitere Einschränkung gibt es bei den Esel-Nachtwanderungen: Die sind nur noch ein paar Mal im Jahr erlaubt.

Damit kann Klotz leben. Sie ist froh, nicht mehr bangen zu müssen. Nun könne sie sich wieder voll den Tieren und Besuchern widmen. Vor fünf Wochen zog eine Andalusische Riesenesel-Stute samt Fohlen ein. „Unsere neue Zuchthoffnung“, sagt Klotz. Sie will nun mit ihrem Mann, den zwölf Eseln, Bienen, 25 Schafen und zwei Ziegen in die Zukunft schauen. Der Streit habe das Paar erschöpft und finanziell belastet. Nun will es sich erholen. „Unsere Arbeit geht natürlich weiter“, sagt Klotz. Dass das möglich ist, hätten auch jene Menschen ermöglicht, die sich für die Eselfarm eingesetzt haben. „Ich bin einfach so dankbar“, sagt Klotz. „Auch vielen Unbekannten. Wir wissen ja gar nicht, wer im Hintergrund alles für uns gekämpft hat.“

