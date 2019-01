Bei Drückjagd: Hunde hetzen schwer verletzten Fuchs in Privatgarten - Anwohner erstattet Anzeige

Eine Drückjagd führte kürzlich bis in den Garten von Andreas Nicolai Nemitz aus Kerschlach. Dort suchte ein schwer verletzter Fuchs Zuflucht. Der Anwohner erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Jäger.

Pähl – Andreas Nicolai Nemitz ist anzumerken, wie sehr ihn der Vorfall vom 4. Januar getroffen hat. Der Kerschlacher, der selbst Tiere besitzt, sagt: „So etwas Schreckliches habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.“

Vor seinen Augen habe eine Hundemeute, die bei einer Drückjagd im nahe gelegenen Kerschlacher Forst eingesetzt worden war, einen Fuchs attackiert, der in seinen Garten geflohen war. „Gegen die Überzahl der aggressiven Hunde, die zudem mit Schutzwesten gegen Wildschweine versehen waren, hatte das hinter mir Schutz suchende Füchslein keine Chance“, so Nemitz. Er habe gar nicht mehr gewusst, wen er zuerst vor den Hunden schützen sollte: den Fuchs oder seine Haustiere. Auch in den Pferdestall seiner Familie seien Hunde gelaufen, berichtet Nemitz.

Die Anwohner wundern sich: Warum hat man nicht über die Drückjagd informiert?

Fünf oder sechs Jagdhunde seien in Kerschlach unterwegs gewesen, hätten aber nicht – wie bei einer Drückjagd eigentlich erwartet – viel gebellt. „Ein Hundeführer ließ sich nicht blicken“, beklagt Nemitz. „Einige Anwohner äußerten sich verwundert, dass nicht über diese Jagd im Dorf unterrichtet wurde, dann hätte man auch rechtzeitig Vorkehrungen zum Schutz der eigenen Haustiere treffen können.“ Nemitz hat wegen der Vorfälle rund um den Fuchs bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet und einen Strafantrag gestellt.

Erlöst wurde der schwer verletzte Fuchs schließlich durch einen sogenannten Fangschuss von Kaspar Spiel sen. aus Kerschlach. Dieser ist Inhaber des örtlichen Jagdreviers, die revierübergreifende Drückjagd war aber nicht für seinen Bereich angemeldet.

Während Nemitz die Ansicht vertritt, dass der Fuchs erst in Kerschlach verletzt wurde, sagt Spiel, das Tier sei bei der Drückjagd angeschossen worden: „Der Fuchs war nicht gut getroffen worden.“ Etwas Gesetzeswidriges sei aber im Zusammenhang mit dem Fuchs nicht passiert. Allerdings sei es „unschön“, dass Außenstehende den Vorfall in Kerschlach hätten miterleben müssen.

Ähnlich äußert sich Florian Pfütze, erster Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Weilheim: Es täte ihm für Nemitz leid, „dass er das sehen musste“, sagt er. Es sei ein unglücklicher Zufall gewesen, dass sich der Fuchs in seinen Garten geflüchtet habe.

Vorsitzender des Kreisjagdverbands: „Was dort stattgefunden hat, ist in Ordnung.“

Pfütze hat sich den Fall aus Kerschlach schildern lassen und kommt zu dem Schluss: „Was dort stattgefunden hat, ist in Ordnung.“ Hunde hätten bei einer Drückjagd die Aufgabe, Tiere zu verfolgen, zu stellen und gegebenenfalls auch zu erlösen.

Pfütze betont, dass Jäger für die Allgemeinheit aktiv seien – unter anderem zur Bekämpfung des Fuchsbandwurms und der Schweinepest. Dass nicht binnen „zwei Minuten“ ein Jagdteilnehmer vor Ort gewesen sei, um sich um den Fuchs zu kümmern, sei nachvollziehbar, denn während der Jagd dürften die Beteiligten aus Sicherheitsgründen nicht einfach umherlaufen. Nemitz kritisiert dieses Vorgehen: „Somit sind die Wildtiere den Angriffen der Hunde jedes Mal ohne Aufsicht eines Menschen ausgeliefert, wenn diese außer Ruf und Hörweite geraten.“

Auch Jagdpächter Joachim von Schönberg, einer der Veranstalter der Jagd, bedauert, dass Nemitz mit dem unschönen Bild des verletzten Fuchses konfrontiert wurde. Aus seiner Sicht konnte das Tier aber von seinem Leid erlöst werden, gerade weil es die Hunde verfolgt hatten. Er selbst, so von Schönberg, sei schon unterwegs zu dem Fuchs gewesen, als Spiel erklärt habe, er nehme den Fangschuss vor.

Anwohner zweifelt an Eignung der Hunde für Drückjagd

Dass die Drückjagd offensichtlich „nicht so abgelaufen ist, wie sie sollte“, sagt Christine Miller, zweite Vorsitzende des Vereins „Wildes Bayern“, eines Aktionsbündnisses zum Schutz von Wildtieren und ihrer Lebensräume. Bei einer Jagd müsse kein Teilnehmer immer neben seinem Hund stehen, „aber in so einer Situation muss man eingreifen können“, fordert Miller mit Blick auf den Fall in Kerschlach. Auch solle die Grenze des Bereichs, in dem die Jagd stattfindet, von den Hunden normalerweise nicht überschritten werden. Das war bei der Drückjagd am 4. Januar aber der Fall.

Nemitz hofft, dass „die Jagdfunktionäre der großen Jagdverbände den Mut finden“, solche Jagdmethoden mit der ständigen Gefahr, dass Drückjagden außer Kontrolle geraten, selbstkritisch zu hinterfragen. Er bezweifelt, ob die in Kerschlach eingesetzten Terrier überhaupt für ihre Aufgabe als Jagdhunde geeignet waren.

Das Landratsamt kündigte am Donnerstag an, den Revierinhaber „zu den Vorfällen im Zusammenhang mit der Jagd zur Stellungnahme aufzufordern“. „Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Aussagen bezüglich konkreter Verstöße gegen das Jagdrecht gemacht werden“, teilte die Behörde auf Anfrage mit.

