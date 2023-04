„Will keine One-Man-Show machen“: Bundespolizist kandidiert als Bürgermeister von Pähl

Marius Bleek stellt sich vor

Bürgermeister-Kandidat Marius Bleek will vor der Planung von großen Projekten die Pähler Bürger beteiligen, um später keinen Widerstand zu haben.

Pähl – Am Samstag hatte Marius Bleek, der von der neuen Gruppierung „Vertrauensbündnis für Pähl und Fischen“ als Kandidat für das Bürgermeisteramt gemeldet worden war, ins Pfarr- und Gemeindezentrum eingeladen. Als Auswärtiger stellte er sich kurz vor.

Bundespolizit Marius Bleek will Bürgermeister von Pähl werden

Er ist in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen, wo er 2012 in Plochingen das Abitur machte. Nach einem Studium an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung im Fachbereich „Bundespolizei“, das er als Diplomverwaltungswirt abgeschlossen hat, ist er als Gruppenleiter bei der Bundespolizeiinspektion München am Hauptbahnhof tätig. Er lebt zusammen mit seiner Freundin Vanessa in Germering. Zu seinen Hobbys gehört unter anderem der Besuch von Fitnessstudios und das Joggen. „Ich freue mich auf die Herausforderungen als Bürgermeister“, so Bleek zum Schluss seiner Vorstellung.

Den größten Teil der Veranstaltung nahmen die Fragen der Besucher und die Antworten darauf ein. „Warum wollen Sie Bürgermeister in Pähl werden?“ „Weil es ein sehr wichtiges Amt ist, in dem man gestalten kann.“ „Wie sind Sie auf Pähl aufmerksam geworden?“ „Ein Bekannter hat mir von Pähl erzählt.“ „Was möchten Sie ändern?“ „Die Bürger in große Projekte einbinden, bei der Ganztagsbetreuung und den Krippenplätzen eine von allen Bürgern getragene Lösung finden, und bei der Tagespflege geeignete Alternativen prüfen.“ „Wie unterscheiden Sie sich dabei vom Amtsinhaber?“ „Ich werde die Bürger von Beginn an mit einbinden, um die Akzeptanz der Entscheidungen zu erhöhen.“ „Glauben Sie, dass sie alles schaffen?“ „Ich will keine One-Man-Show machen, sondern die Ziele zusammen mit der Verwaltung, dem Gemeinderat und den Bürgern erreichen.“ „Was werden sie für Gewerbetreibende tun?“ „Diese haben meine Unterstützung. Sie sind wichtig, weil sie die Gemeinde finanzieren.“

Marius Bleek möchte als Bürgermeister Projektgruppen einrichten

Bleek will mit Bürgerbeteiligung punkten. Auf die Frage „Werden Sie Bürger befragen?“ sagte er, dass er Projektgruppen einrichten werde, denen Gemeinderäte und betroffene Bürger angehören. Diese sollten zusammen die großen Vorhaben planen, bevor sie vom Gemeinderat als gewählter Vertretung der Bürger beschlossen werden. Applaus gab es für eine Besucherin, die fragte, wie Bleek entscheiden wolle, da in Pähl immer „alle gegen alles sind“. Bleek will „im Sinne der Mehrheit entscheiden“. Im Gemeinderat sehe er sich als Moderator, er wolle nicht den Rat von seiner Meinung überzeugen.

Für den Fall, dass er gewählt wird, will Bleek nach Pähl ziehen und keine Nebentätigkeit ausüben, sondern seine Arbeitskraft hundertprozentig dem Amt widmen. Unter anderem will er den Internetauftritt der Gemeinde verbessern und mehr Online-Dienste einrichten. Das Geld der Gemeinde will er ausgeben, aber nur für sinnvolle Projekte.

Zweimal kam es zu Zwischenrufen und Beschimpfungen zwischen den Zuhörern. Als wieder Ruhe war, meinte eine Besucherin: „Jetzt haben Sie Pähl live erlebt.“

