„Echt und kantig“: Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer will im Amt bleiben

Werner Grünbauer verweist in seinem Wahlkampf auf die Erfolge in seiner zwölfjährigen Amtszeit. Aus einer Million Euro Schulden wurden acht Millionen Euro Guthaben.

Pähl – Bürgermeister Werner Grünbauer, der nach zwei Amtszeiten wieder kandidiert, hatte zur Wahlveranstaltung ins Pfarr- und Gemeindezentrum eingeladen. Da er den Gästen bekannt sei, verzichtete er auf eine Vorstellung und stieg gleich in die Kommunalpolitik ein.

Als Garant für seine zukünftige Leistung zum Wohl der Gemeinde sieht Grünbauer seine bisherigen Leistungen. Als er 2011 gewählt wurde, habe Pähl eine Million Euro Schulden gehabt und der Haushalt sei zum siebten Mal in Folge abgelehnt worden. Gleichzeitig standen große Aufgaben an. Nachdem bereits 2009 die Einrichtung eines eigenen Schulsprengel beschlossen worden war, musste das Schulhaus erweitert werden, um den Anforderungen gerecht zu werden. Größtes Problem sei damals gewesen, dass die Gemeinde „die Finanzlage nicht im Griff hatte“. So sei es auch zum Baustopp bei der Turnhalle gekommen, wobei es durch die Verzögerung noch zu Mehrkosten gekommen sei.

Trotz aller Probleme durch Fluchtbewegungen, Covid 19 und den Ukraine-Krieg sei die Pähler Politik, die nicht nur von ihm, sondern auch von einer Mehrheit im Gemeinderat getragen wurde, erfolgreich gewesen. In den zwölf Jahren seiner Amtszeit seien die Turnhalle fertiggestellt, Gewerbegebiete geschaffen, Betriebe angesiedelt, der Vollsortimenter mit Postfiliale in Fischen gebaut, das Breitbandnetz ausgebaut, der Kindergarten erweitert, das Erholungsgelände in Aidenried saniert, der Rad- und Fußweg von Aidenried nach Herrsching gebaut und Feuerwehrfahrzeuge für knapp eine Million Euro angeschafft worden. Trotz der hohen Investitionen hätten sich die Gemeindefinanzen von einer Million Euro Schulden auf acht Millionen Euro Guthaben verbessert.

Werner Grünbauer gelobt Besserung bei der Kommunikation: „Es war mein Fehler“

Dass der Rathausneubau neben der Kleinen Schule von den Bürgern verhindert worden ist, habe seine Ursache in mangelnder Kommunikation. „Es war mein Fehler“, so Grünbauer, dass „das nicht gut gelaufen ist“. Er hätte die Bürger vorab besser informieren müssen. Er habe auch den Fehler gemacht, „lange kein Gemeindeblatt herauszugeben“. Er habe gelernt, dass die Information der Bürger wichtig ist und gelobte: „Das werde ich in Zukunft besser machen.“ Er räumte auch ein, dass er „manchmal sehr direkt“ sei, was aber zu seinem Charakter gehöre. Er habe sich schon in seinem ersten Wahlkampf als „echt und kantig“ beschrieben und sei gewählt worden.

Für den Fall seiner Wiederwahl will Grünbauer „den bisherigen Weg weitergehen“, indem er das Geld der Gemeinde sorgfältig, auch unter Berücksichtigung der Folgekosten, investiert. Zur Kritik an der Ausweisung des Gewerbegebiets zum Zweck der Gewerbeförderung meint er: „Ich hege meine Kuh, die mir jeden Tag Milch gibt.“ Wirtschaftliche Kompetenz sieht er als seine Stärke, mit der er punkten kann. Als seine nächsten Ziele nennt er die Schaffung von Schulräumen für die Ganztagsbetreuung, den Bau der Tagespflege und eines Wohnhauses mit kostengünstigem Wohnraum für dringend benötigtes Personal der Gemeinde.

