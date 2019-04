Den Pählern reichts: Rote Karten für Gemeinderat sind vorbereitet

Eigentlich wollen die Anlieger der Bergstraßen dem Pähler Gemeinderat die Rote Karte zeigen, um gegen die Anwendung der Strebs zu protestieren. Nachdem diese nicht besprochen wurde und ein kostengünstigerer Ausbauvorschlag präsentiert wurde, ließen sie ihre Karten aber stecken.

Pähl – Das Quartier an den sogenannten Bergstraßen ist faktisch bereits erschlossen. Die Straßen sind vorhanden, ebenso die Leitungen im Untergrund. Probleme machen derzeit aber der schlechte Zustand der Fahrbahndecke und die Ableitung des Oberflächenwassers.

Da die erstmalige Herstellung der Straßen, die schon lange zurückliegt, bisher nicht mit den Anliegern abgerechnet worden, muss dies nachgeholt werden, wenn die Fertigstellung der Erstellung der Straßen vor 2021 erfolgt. Würde dies nicht gemacht werden, müssten alle Bürger der Gemeinde die Kosten tragen.

Dies würde bedeuten, dass alle anderen Bürger, die ihre Straße schon bezahlt haben, benachteiligt würden, weil sie doppelt bezahlen müssen: für ihre Straßen und anteilig für die Bergstraßen. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage darf die erstmalige Herstellung von Straßen, die nach 1961 gebaut wurden, nur noch bis 2021 nachträglich abgerechnet werden.

Zur Gleichbehandlung der Bürger hat der Gemeinderat daher in einer früheren Sitzung beschlossen, die fünf fehlenden Straßen – Tassilostraße, Zugspitzstraße, Wankstraße, Kreuzeckstraße und Am Weißbach – jetzt fertigzustellen und abzurechnen. Für das Bergstraßenviertel liegt die Kostenschätzung bei 1,7 Millionen Euro. In dieser Summe sind laut Bürgermeister Werner Grünbauer 600 000 Euro für die Entsorgung von belasteten Aushub enthalten.

Dafür hätten die Anlieger 42 Euro pro Quadratmeter Grundstückfläche zu zahlen. Laut Grünbauer wird derzeit untersucht, ob eine einfachere Variante möglich ist, die rund ein Drittel kosten würde. Gegen die Kosten, die auf die betroffenen Bürger zukommen, regt sich Widerstand. Einer der Organisatoren dieses Widerstands ist Christian Kohlschovsky. Nach seinen Nachforschungen sind die ersten drei Häuser in der Zugspitzstraße 1958 bezogen worden und hatten damals schon einen Anschluss an die Wasserleitung, aber noch keine geteerte Straße. Die Wankstraße und die Kreuzeckstraße folgten später. Mitte der 70er Jahre sei geteert worden, in den 80er Jahren sei mit einer Spritzteerung nachgebessert worden. Laut Kohlschovsky gab es bereits zu Zeiten von Bürgermeister Rainer Kugler eine Besprechung mit den Anliegern, diese führte aber nicht zu Bauarbeiten. „Und während der Amtszeit von Pfeiffer ist gar nichts gemacht worden“, so Kohlschovsky.

Proteste in Pähl: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Erst Grünbauer habe das Thema wieder aufgegriffen. Die Anlieger sind laut Kohlschovsky weder gegen die notwendige Verbesserung der Straße, noch gegen die Wasserableitung. Sie wollen nur einen Luxusausbau der Straße verhindern, den sie bezahlen müssen. Mit roten Karten kamen rund 50 Betroffene in die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, um gegen die Anwendung der Strebs (Straßenerschließungsbeitragssatzung) zu protestieren. Das Thema wurde aber verschoben, und so blieben die Karten in der Tasche. Umsonst sei deren Anschaffung aber nicht gewesen, so Kohlschovsky: „Die Karten werden noch öfter zum Einsatz kommen.“ VON ALFRED SCHUBERT