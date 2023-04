Pähl: Das versprechen die Bürgermeisterkandidaten Grünbauer und Bleek

Von: Jennifer Battaglia

Der amtierende Bürgermeister von Pähl, Werner Grünbauer, wird vom Bundespolizisten Marius Bleek herausgefordert. © imageBROKER/Martin Siepmann via www.imago-images.de/ Gronau/ privat; Collage: Merkur

Am 7. Mai ist es soweit: In Pähl wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Der amtierende Rathauschef Werner Grünbauer wird von dem Bundespolizisten Marius Bleek herausgefordert.

Pähl - Am 7. Mai wird in Pähl ein neuer Bürgermeister gewählt. Werner Grünbauer, der seit zwölf Jahren als Rathauschef das Zepter schwingt, tritt erneut zur Wahl an und wird von Bundespolizisten Marius Bleek herausgefordert.

Wahl in Pähl: Das sagen die Bürgermeister-Kandidaten

Unser Reporter Alfred Schubert hat die Wahlkampfveranstaltungen beider Bürgermeisterkandidaten besucht. Lesen Sie hier, was Grünbauer und Bleek den Pähler Bürgern versprechen.

