Pähl: Ein Spielplatz auf dem Sportplatz

Von: Alfred Schubert

Teilen

räsentieren den neuen Spielplatz: (von links) Matthias Burghart, Andi Martin, Dieter Fottner und Dieter Wirsich. © Schubert

Ein Bürgerprojekt für Kinder und deren Eltern wurde in Pähl umgesetzt: Am Sportplatz des TSV Pähl wurde mit Hilfe von 90 Bürgern ein Spielplatz für Kinder gebaut. Die Buben und Mädchen können dort nun toben, während die Eltern Sport treiben.

Pähl – „Der Regen hat uns Probleme beschert“, sagt Andi Martin, der zusammen mit Matthias Burghart das Projekt initiiert und die Umsetzung koordiniert hat. Schon beim Bau des Spielplatzes hat es geregnet, und hinterher kam der große Dauerregen, der den Humus und die Grassamen teilweise wieder aus der hügeligen Landschaft gespült hat. Für die fast 200 Bäume, Sträucher und Stauden war der Regen laut Burghart gut. Aber der neue Rasen hat so sehr gelitten, dass noch kein Termin für die Eröffnung genannt werden kann. Bevor der Platz genutzt werden kann, müsse das Gras noch besser anwachsen.

1000 Quadratmeter Spielplatz

Der Spielplatz auf der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche zwischen dem Sportheim und den Tennisplätzen ist zum Parkplatz hin mit einem Zaun gesichert und vom Sportplatz aus einsehbar, sodass Eltern ihre Kinder dort spielen lassen können, während sie ihrem Sport nachgehen. Der Sportverein will laut Martin damit auch erreichen, dass die Kinder frühzeitig die sportlichen Aktivitäten sehen und vielleicht selbst Interesse daran finden. Die Anlage diene damit auch der Nachwuchswerbung.

Der Bau selbst ging schnell. Drei Mitarbeiter der Olchinger Firma „Gemeinsam gestalten“ waren vor Ort, hinzu kamen insgesamt 90 Helfer im Alter zwischen 15 und 80 Jahren aus allen Ortsteilen, die zusammen rund 1000 Stunden ehrenamtlicher Leistung einbrachten, um innerhalb von zwei Wochen die Landschaft anzulegen und die Spielgeräte aufzustellen. An zwei Tagen mussten laut Burghart „sogar Helfer weggeschickt werden, weil so viele gar nicht gleichzeitig auf dem Platz arbeiten konnten“.

Manche Helfer mussten weggeschickt werden

Der Vorsitzende des Sportvereins, Dieter Fottner, und die beiden Organisatoren sehen in der Aktion einen Beweis dafür, dass man gemeinsam viel erreichen kann. Dieter Wirsich, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, meint dazu, hier sehe man deutlich, was herauskommt, „wenn man zusammenarbeitet“.

Finanziell konnte der Spielplatz, der rund 83 000 Euro gekostet hat, laut Fottner gut gestemmt werden – vor allem auch dank etwa 40 Sponsoren, die sich großzügig mit Geld- und Sachspenden beteiligt hatten. Außerdem bekam der Verein Geld aus dem Erlös des Adventsmarkts und aus dem europäischen Förderprogramm „Leader“. Die Brotzeit für die Helfer wurde zudem von örtlichen Unternehmen gespendet. Und „die Damen haben uns mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen versorgt“, berichtet Fottner, der selbst – als ältester Teilnehmer – mitgearbeitet hat.

Der Spielplatz, der auch als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft gedacht ist, ist kein gewöhnlicher mit den üblichen Spielgeräten. Er ist eine hügelige Landschaft, in der auch einige Geräte stehen, die die Kinder sportlich fordern. Selbst die Möglichkeit, am Wasser zu spielen, ist vorgesehen. Damit in dem kleinen Gebirgsbach zwischen den Felsen Wasser fließt, müssen die Kinder dieses selbst mit einer Brunnenpumpe aus dem Grundwasser hochpumpen.