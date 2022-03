Einbrecher plündern Luxusfahrzeuge - 50 000 Euro Schaden an zwei Autos

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen © Symbolfoto / Karl-Josef Hildenbrand

Zwei hochwertige Fahrzeuge wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in der Nacht zum Mittwoch in Pähl ausgeplündert. Der Sachschaden ist erheblich.

Pähl – Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Lagerplatz eines Autohändlers im Ortsteil Unterhirschberg in Pähl und bauten aus zwei hochwertigen Fahrzeugen, die dort zwischengelagert wurden, verschiedene Teile aus, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Dabei gingen die Diebe äußerst brutal zu Werke. Stoßstangen wurden abgerissen, Seitenscheiben eingeschlagen.

Gestohlen wurden unter anderem vier Frontscheinwerfer, die allein einen Wert von 12 000 Euro hatten. Ebenfalls demontiert und mitgenommen wurden zwei Außenspiegel, ein Multifunktionslenkrad und weitere Cockpiteinheiten. Der Gesamtwert der gestohlenen Teile beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 25 000 Euro. Dazu kommt noch ein erheblicher Sachschaden, den die Einbrecher hinterlassen haben. Er wird auf weitere 25 000 Euro geschätzt.

Kriminalpolizei Weilheim ermittelt und sucht Zeugen

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung im Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch zwischen 21 und 4 Uhr auf dem Gelände des Autohändlers neben der Tankstelle am Hirschberg verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. Zeugen sollen sich unter Telefon 0881 / 6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Einen ähnlichen Fall gab es bereits im November, auch in Pähl. Auf acht Frontscheinwerfer hochwertiger Fahrzeuge hatten es Diebe damals abgesehen.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es auch in unserem Blaulicht-Ticker.