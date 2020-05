Eselfarm am Ammersee droht das Aus - BR-Sendung „quer“ berichtet über Kampf der Betreiberin

Die Gebäude der Eselfarm „Asinella“ in Pähl sollen ohne Baugenehmigung errichtet worden sein. Darum droht ihnen der Abriss. Doch das ist noch nicht alles.

errichtet worden sein. Doch das ist nicht das einzige Problem .

Pähl – Wenn das Landratsamt seine Ankündigung durchsetzt, verliert Klotz ihr Lebenswerk, das sie sich in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut hat. Die Eselfarm bietet neben therapeutischem Reiten auch Kurse im Umgang mit den Tieren an und zieht laut Klotz damit jährlich Hunderte Gäste an. „Asinella“ sei somit nicht nur ihre Lebensgrundlage, sondern leiste auch einen Beitrag zur heimischen Wirtschaft. Doch seit zwei Monaten müsse sie um die Zukunft der Eselfarm fürchten.

Die Geschichte des Bauernhofs geht laut Klotz auf die Zeit um das Kriegsende zurück. Damals sei ein Münchner Schreiner, dessen Haus bei den Bombardements der Landeshauptstadt zerstört worden ist, in sein Pähler Bienenhaus umgezogen, um im Winter ein Dach über dem Kopf zu haben. Dann habe er das heute noch dort stehende Bauernhaus und den Stall gebaut, um eine Landwirtschaft zu betreiben, zunächst mit Schafen, dann auch mit Kühen. Das Bienenhaus wurde weiter als solches genutzt. Es ist heute über 100 Jahre alt und beherbergt 28 Völker.

Pähl: Eselfarm am Ammersee in Gefahr - Laut Landratsamt keine Baugenehmigung

In den 1980er Jahren habe Klotz’ Schwiegervater das Anwesen gekauft und die Familie habe die Landwirtschaft weiter betrieben. 2005 kam zur Landwirtschaft die Eselfarm hinzu, blieb aber Teil des Anwesens. Die Eselfarm hat mit ihrer Tierhaltung zwar landwirtschaftlichen Charakter, musste aber aus finanzrechtlichen Gründen als Gewerbe angemeldet werden, so Klotz. Grund dafür sei gewesen, dass Veranstaltungen gemacht und Kurse gegeben wurden. Bis voriges Jahre habe es keine Beanstandungen gegeben, auch nicht bei den Kontrollen durch das Veterinäramt.

+ Anahid Klotz mit ihren Eseln Lena, Benjamin und Manipi. © Ruder

Im Januar 2020 habe es eine Baukontrolle gegeben, worauf ihr Ende März in einem Schreiben vom Landratsamt mitgeteilt worden sei, dass die Gebäude abgerissen werden müssen. Als Grund sei angegeben worden, dass es keine Baugenehmigung gebe. Laut Klotz gibt es diese sehr wohl und einen entsprechenden Eintrag ins Grundbuch.

Eselfarm in Pähl am Ammersee droht Aus - BR-Sendung „quer“ berichtet über Kampf der Betreiberin

Der Pressesprecher des Landratsamts, Hans Rehbehn, sagte auf Nachfrage, dass der Fall derzeit geprüft werde. Man warte man noch auf eine Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dieses ist für die Privilegierung von landwirtschaftlichen Gebäuden im Außenbereich zuständig. Eine Entscheidung, wie weiter verfahren werde, könne erst getroffen werden, wenn die Stellungnahme vorliege.

Mit dem Fall hat sich auch die Sendung „quer“ des Bayerischen Fernsehens beschäftigt und einen Film in Pähl gedreht. Zu sehen ist dieser Beitrag am Donnerstag, 28. Mai, um 20.15 Uhr. Wiederholt wird die Sendung am Samstag, 20. Mai, um 13.25 Uhr auf „3sat“ und am Sonntag, 31. Mai, um 12 Uhr im „BR Fernsehen“. Die komplette Sendung ist auch bei „quer“ und in der „BR Mediathek“ abrufbar.

